Za podvod hrozí i 10 let ve vězení. Co nahlásit pojišťovně po nehodě?

Škodu musí nahlásit všichni účastníci dopravní nehody. Jako první by se své pojišťovně měl ozvat viník, a to co nejdříve. A je přitom jedno, zda šlo o střet s autem, chodcem nebo plotem.

Pojišťovna bude chtít číslo pojistné smlouvy, informace o nehodě, o vozidle (SPZ, VIN, tovární značka a typ, rozsah škody), o řidiči vozu v době vzniku škody, ale také kontaktní údaje. K tomu bude potřeba dodat informace o druhém účastníkovi pojistné události (poškozeném), o nabouraném vozidle či jiném majetku (SPZ, tovární značka a typ, rozsah škody), o způsobené škodě a případně nárocích, které vůči vám vznesl.