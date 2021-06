Praha Do Českých drah přišel během pandemie šetřit. Zároveň si myslí, že třeba nahradit průvodčí ve vlaku automatem není dobrá cesta. „Ta představa mi nedělá dobře,“ říká šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Lidovky.cz: Co připravujete na léto? Tahákem konkurenčního RegioJetu je spoj do Splitu...

Podobné spojení plnohodnotným lůžkovým vlakem s možností převozu auta provozují naši partneři ze Slovenska a Rakouska. Na něj navazují naše vlaky, takže i my dokážeme nabídnout velmi komfortní cestu na jih. Hodně se ale zaměřujeme na cestování po Česku.