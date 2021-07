Odhad nákladů na obnovu majetku po tornádu na Jižní Moravě činí více než 5 miliard

S dokumentem se na jednání seznámila vláda, řekl na tiskové konferenci po zasedání vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

V materiálu MMR shrnuje chystanou nebo už poskytovanou státní pomoc zasaženým obcím. Pro přípravu Strategie obnovy bude jako základní podklad sloužit přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku. Odhad na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území musí kraj předložit ministerstvu financí do sedmi dnů od ukončení stavu nebezpečí. Návrh strategie obnovy území má na vládu přinést ministryně pro místní rozvoj do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí.

Stav nebezpečí vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) od 25. června do 24. července. Následně ho se souhlasem vlády prodloužil do 23. srpna. Podle MMR tak bude vhodné, aby některé dotační tituly byly vyhlášeny ještě před ukončením stavu nebezpečí, respektive před schválením strategie obnovy území vládou.

Žádosti z programu Živel

Žádostmi podložené nároky na obnovu bydlení po tornádu z programu Živel ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odhaduje na 1,5 miliardy korun. Žadatelům byly dosud vyplaceny zálohy 27,5 milionu korun. Státní fond podpory investic (SFPI), který žádosti přijímá, připravuje smlouvy v objemu přibližně 37,5 milionu korun. Uzavřeny by měly být v tomto týdnu.



Odhad MMR na podložené nároky vychází z počtu předložených žádostí a průměrného odhadu nákladů. Příjem žádostí začal 2. července, podle informací úřadu z konce minulého týdne jich SFPI evidoval 759. Opravy poškozených obydlí se jich týká 86 procent, 13 procent žádostí je na novou výstavbu.

Obyvatelé zasažených lokalit mohou získat dotaci až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru. Žadatelé si mohou také nárokovat zálohu 500 000 korun, která je určena na demolici a přípravu projektové dokumentace.

Příspěvek až dva miliony korun mohou lidé získat na opravu bydlení nebo pořízení nového. V případě bytového domu lze tuto částku čerpat na každý byt. Maximální pomoc se počítá jako rozdíl mezi náklady na opravu nebo nové bydlení, 70procentní výší vyplaceného pojistného plnění a jinou státní podporou. Původně se mělo započítat plné pojistné, v reakci na kritiku MMR program upravilo. Změnilo také znění, podle kterého měly být dotace sníženy o dary z veřejných sbírek. Ty se tak nezapočítávají. Nově mohou pomoc získat i lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení.

Pokud náklady překročí limit dotace, mohou lidé požádat o úvěr od 30 000 do tří milionů korun s fixní úrokovou sazbou jedno procento. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení například v případě narození dítěte nebo ztráty zaměstnání. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.



Do doby splacení půjčky, nebo po dobu deseti let od poskytnutí dotace, pokud žadatel není příjemce úvěru, může příjemce pomoci převést vlastnické právo k obydlí na jiného člověka jen se souhlasem SFPI. Obnovené nebo nové bydlení musí být deset let pojištěno proti živelní pohromě.