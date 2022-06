I briketa za deset korun je levnější než plyn. To horší přijde, až nebude uhlí, říká odborník

Lidovky.cz: Kdy vlastně odstartoval růst cen pelet?

Reálně to začalo na konci podzimu. Ceny vzrostly kvůli nedostupnosti pelet v západní Evropě. Celé Německo a Rakousko na venkově masivně přechází z vytápění topným olejem právě na pelety. Tady má 90 procent lidí možnost připojit se k plynu, tam je to do 50 procent. Na vesnicích plynofikace není vůbec. Na podzim bylo vidět, že výroba pelet nemusí krátkodobě poptávce stačit.

Lidovky.cz: A válka to ještě zhoršila?

Pak přišel útok Ruska na Ukrajinu a situace absolutně vybouchla. Okamžitě se zastavily dodávky pelet a briket z Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Což jsou ročně tři miliony tun, deset až 15 procent evropské spotřeby. Sice to není tak moc, ale stalo se to v topné sezoně. To přijde panika... Sice v Evropě máme možnost navýšit výrobu a udělat nějaké nové investice, ale v tu chvíli palivo chybí. U nás, na Slovensku a v Polsku je to znát nejvíc.

Zákazníci začali panikařit. Správně si válku vyhodnotili jako ohrožení a bez ohledu na to, kolik paliva měli doma, začali rychle už v tom únoru objednávat na další zimu či dvě. A to úplně bez ohledu na to, jaká byla cena. To my normálně opravdu nemáme. Jsme rádi, že si někdo na další zimu nakoupí už v květnu v červnu a neozvou se všichni až v září.