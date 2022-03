Pivem proti okupaci: po Budvaru zastavil výrobu pro Rusko i lídr trhu Prazdroj

„Aktuálně došlo k rozhodnutí nepřijímat žádné objednávky na naše produkty z Ruska, které patřilo mezi exportní trhy značek Pilsner Urquell a Kozel. To platí i pro Bělorusko. V tuto chvíli se soustředíme na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny,“ vyjádřil se včera pro Lidovky.cz mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Pivovar se minulý týden zapojil do humanitární pomoci Člověka v tísni, každý dar svých zaměstnanců minimálně zdvojnásobí. „Naše pomoc prostřednictvím Člověka v tísni poputuje na základní humanitární pomoc, na zakoupení zdravotnických pomůcek, potřebných potravin nebo na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky,“ doplnil Kovář.

Prazdroj, který je od roku 2016 součástí japonského pivovarnického koncernu Asahi, vyváží do více než 50 zemí a předloňským objemem exportu 1,82 milionu hektolitrů je i největším českým vývozcem. Stejně jako ostatní konkurenti ale nezveřejňuje objemy exportu do jednotlivých zemí.

Podle neověřených informací vyváží do Ruska řádově několik desítek tisíc hektolitrů piva, exportní značky Pilsner Urquell a Kozel ale výrazně v Rusku převyšuje licenční výroba Kozla v tamních pivovarech. Ty podle dostupných informací nepatří do mateřské skupiny Asahi a předčasné ukončení licenční spolupráce by bylo po právní stránce složité.

Desetina pivního exportu

Rusko dlouho nebylo, co se týče žebříčku největších odběratelů piva z Česka, na předních pozicích. V roce 2015 činil jeho podíl na celkovém českém exportu tři procenta. Ale postupně zájem rostl, podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok se do Ruska loni vyvezlo 513 tisíc hektolitrů, tedy skoro desetina celkového českého exportu v objemu 5,8 milionu hektolitrů. Vývozu nadále dominuje Slovensko (1,14 milionu hektolitrů) a Německo s 1,1 milionem hektolitrů exportovaných českých piv.

„České pivo je v Rusku velmi úspěšná značka, export už několik let výrazně rostl. Rusko bylo loni už na třetím místě největších exportních zemí. To se kvůli agresi Putina změní, příjmy pivovarů zčásti klesnou, ale teď o ekonomické ztráty až tak nejde, jde spíš o určitý symbolický postoj,“ komentuje situaci výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Budějovický Budvar, s předloňským vývozem 1,2 milionu hektolitrů po Prazdroji druhý největší exportér piva z Česka, oznámil zastavení výroby do Ruska v pondělí. „V současné krizové a velmi nepřehledné situaci jsme pozastavili veškerou výrobu a dodávky určené pro ruský trh. Zároveň vnímáme obchodní záležitosti jako druhořadé a jsme připraveni pomoci tam, kde to z naší strany bude možné. Hovoříme především o ubytovacích kapacitách,“ uvedla mluvčí Budvaru Barbora Bláhová.

Jak reagují další velcí exportéři, konkrétně Staropramen a Heineken (vyváží do Ruska značku Krušovice), není známo, do uzávěrky tohoto vydání se nevyjádřili. Situaci nekomentoval ani další z předních vývozců do Ruska (před lety dokonce největší) Tradiční pivovar v Rakovníku, Bakalář. Ruský trh je pro něj zásadní. Pro dlouholeté a v Česku roky etablované majitele, ruské investory ze společnosti Growthway Investments jde v případě agrese Putinova režimu o ožehavé téma.

Prazdroj zdražuje o korunu

„Z deseti procent padne export skoro na nulu. Na naše pivovary ale mnohem tíživěji dolehne zdražení surovin, včetně pšenice, a úplně nejvíc zdražení energií, které představují zásadní položku nákladů. Okupace Ukrajiny se tedy zcela jistě projeví ve zdražení piva,“ prorokuje Tomáš Maier, který přednáší na České zemědělské univerzitě Praha obor ekonomiky pivovarnictví.

Kvůli vysokým cenám energií a dalších vstupních nákladů ale zdražují pivovary už nyní. Od ledna zvedl ceny Budvar a Staropramen, chystá se i Prazdroj. Od dubna zdraží půllitr čepovaného piva všech svých značek o jednu korunu. Ceny lahvového a plechovkového piva se nezmění.

„V posledních měsících čelíme dramatickému nárůstu cen vstupů, hlavně energií, které tvoří výraznou část nákladů ve výrobě i distribuci,“ uvedl pro ČTK mluvčí Prazdroje. Pivovar naposledy zdražoval loni v říjnu, a to v průměru o tři procenta.