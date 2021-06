Poslanci chtějí zrušit Čepru biovýjimku, prý zvýhodňuje jeho pumpy. Leží to v žaludku konkurenci

Možná už na právě zahájené schůzi budou poslanci hlasovat o zákonu o podporovaných zdrojích energie a jeden z pozměňovacích návrhů ruší výjimku pro státní Čepro. Tedy firmu, která uchovává pro Správu státních hmotných rezerv zásoby pohonných hmot a v rámci nutné obměny je s požehnáním zákona roky prodává bez přimíchaných biosložek u svých čerpacích stanic EuroOil.

Údajně tak díky této možnosti, kterou nemá žádná jiná firma v oboru, ušetří na nákladech ročně 600 milionů korun. Pro tankující řidiče by se nemělo na pumpách Čepra nic změnit. Ani cena. Firma ale tvrdí, že zrušením výjimky by se skladování a obměna rezerv státu prodražily. Podle autorů návrhu změny je však hlavním cílem narovnání konkurenčního prostředí.



Nejedná se o malé množství. Z textu návrhu vyplývá, že se každým rokem výjimka uplatňuje na zhruba 420 milionů litrů nafty a 174 milionů litrů benzinu.

„Vzniká tady zvýhodnění jednoho subjektu o nějakých 600 milionů korun ročně. Nejde ani tak o to, aby o výjimku Čepro přišlo, ale aby bylo narovnané konkurenční prostředí. Aby výhodu buď neměl nikdo, nebo všichni,“ vyjádřil se poslanec Petr Pávek (Starostové a nezávislí), který návrh, zpracovaný původně kolegou z ČSSD Petrem Dolínkem, předkládá.

V textu návrhu se mimo jiné píše: „Pohonné hmoty bez biosložky (...) jsou velmi výhodný artikl a jen jediný komerční subjekt na trhu je díky uvedené výjimce schopen vysoké poptávce ze strany zákazníků vyhovět a tuto hmotu jim celoročně na svých čerpacích stanicích prodávat. Což velmi poškozuje konkurenci a zejména malí a střední podnikatelé v tomto nerovném konkurenčním boji jen velmi těžko odolávají.“

Je zřejmé, že nápad na zrušení výjimky se nezrodil jen v hlavách poslanců. Spíš se může jednat o ­podnět konkurentů Čepra, kterým výhoda jen pro jednu firmu vadí. Podle informací serveru Lidovky.cz ke dlouholetým kritikům výjimky patří menší dodavatelé paliv i někteří velcí, jako je lídr trhu Unipetrol (Benzina) nebo MOL.

Podle mluvčího MOL ČR Antona Molnára současný stav deformuje trh a není úplně v souladu se zásadami tržního hospodářství. „V ­Česku je nejhustší síť čerpacích stanic ve střední a zřejmě i­ celé Evropě. I proto je toto prostředí velmi konkurenční a jakákoliv výhoda některého ze subjektů je velmi citelná. Obdobnou výjimku neevidujeme v žádné zemi, kde je skupina MOL v rámci maloobchodního prodeje aktivní,“ vyjádřil se pro Lidovky.cz Molnár.

„Výjimku kritizujeme už nějakých pět šest let, ale obhájci pokaždé přijdou s nějakým dalším smyšleným důvodem, proč nejde zrušit,“ přidává se šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Správa rezerv: Výjimka je třeba

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr s ukončením výjimky nesouhlasí. „Pokud má SSHR dostát závazku zajistit ropnou bezpečnost České republiky, potom tuto výjimku potřebuje,“ uvedl pro Lidovky.cz. „Skladování paliv s biosložkou je totiž časově omezené. Například u nafty je možné aditivované palivo skladovat bez dalších problémů zhruba tři měsíce. Po této době dochází k poklesu kvality,“ dodává Švagr. Varuje také, že pokud nebude mít správa, respektive Čepro výjimku, budou technické problémy se skladováním v nádržích pro Armádu ČR nebo se zásobováním elektrických generátorů.



Argumentovat rizikem poklesu kvality je však už dnes trochu nepřesné. Benzin a nafta se už totiž většinou neskladují smíchané s biopalivy (nejčastěji lihem nebo řepkovým olejem), které se skutečně dříve „kazí“, ale odděleně. Smíchají se až těsně před vyskladněním ze zásobníků na pumpy. A rezervní benzin a nafta pro armádu a další složky se neskladují samostatně, není na ně vyčleněný konkrétní objem, teoreticky může stát spotřebovat pro vojáky či hasiče veškeré zásoby.

To by se pak zohlednilo v roční bilanci. Poslanecký návrh totiž pro armádu se zachováním výjimky počítá. Znamenalo by to, že palivo, které Čepro v průběhu roku vyskladní pro potřeby Armády ČR nebo NATO, ve výjimce zůstane, přimíchávání biosložek do tohoto paliva nebude povinné.

Biosložky, tedy zmíněný líh a řepkový olej, nejsou u řidičů příliš oblíbené, jsou dražší než samotný benzin a nafta, výsledný mix tedy o něco prodražují a některé motory při spalování biopaliv vykazují nižší výkon. Dodavatelé pohonných hmot v zemích EU je ale musejí povinně v rámci bruselského tažení proti fosilním palivům a zeleného boje za snížení emisí CO2 přimíchávat – v roční bilanci dodaných paliv musí zajistit minimálně 4,1 procenta biosložky u benzinu a šest procent u nafty.

Kromě toho musí dodaná paliva z obnovitelných zdrojů snížit ročně emise CO2 o šest procent. Česká legislativa však stanovuje od roku 2007 výjimku – oba limity (podíl biopaliv a emisí) se netýkají pohonných hmot, které jsou na trh dodávány v souvislosti s obměnou hmotných rezerv. Tehdy bylo důvodem, že zásoby pohonných hmot byly v kvalitě, která neumožňovala v čase obměny přidání biosložky. Výjimka měla být Správou státních hmotných rezerv (SSHR) využívána jen v nezbytně nutné míře.

Čepro jako jediná firma, která u nás rezervy pro SSHR skladuje, výjimku prakticky využívá. Podle autorů pozměňovacího návrhu už ale důvody pominuly a zákon mu poskytuje v současné době neoprávněnou výhodu. Mnozí řidiči, pokud vůbec mají tu možnost, paliva bez biosložky upřednostňují. Výhodou je i zvýšená marže – pohonné hmoty bez biosložky jsou levnější, ale Čepro je prodává za standardní cenu.

Konkurenční boj

Skutečností je, že prodávat benzin a naftu bez biosložky může u nás teoreticky každý. Pokud dokáže samostatně prodat čistá biopaliva (například MEŘO B100 do traktorů apod.), která jsou však vzhledem k vyšší ceně sotva prodejná. Pro splnění povinného a vysokou pokutou hlídaného minimálního podílu bio v roční bilanci je tedy pro všechny firmy zásadní přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty prodávaných na pumpách. Výjimka z této povinnosti pro státní rezervy znamená výhodu pro toho, kdo ji může uplatňovat.

Čepro je ministerstvem financí stoprocentně vlastněná akciovka, provozující sklady, velko i maloobchod a přepravu pohonných hmot, která generuje státu miliardy zisku. Loni vydělala rekordní dvě miliardy korun hrubého.

Firma tvrdí, že skladování pohonných hmot pro SSHR nemá vliv na následný prodej nafty bez biosložky v rámci maloobchodu na pumpách EuroOil. „Nafta se obecně v našich skladech skladuje bez biosložky, ta je přimíchávána až při výdeji zákazníkovi,“ reaguje mluvčí Čepra Marek Roll.

„To, že společnost Čepro může nabízet naftu bez biosložky v rámci maloobchodní sítě EuroOil, je dáno především dalšími obchodními aktivitami, kdy naplníme zákonný režim prodeje biopaliv. Skladování pro SSHR je zcela jinou obchodní záležitostí bez vlivu na tuto skutečnost,“ dodává mluvčí. Případné zrušení výjimky by podle něj ale znamenalo zvýšení poplatku za ochraňování státních rezerv, prodražení služby pro SSHR, tedy pro stát.