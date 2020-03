Advokátní komora se pokusí usmířit advokáta Janouška s exministrem Kremlíkem

Praha Advokát Martin Janoušek požádal Českou advokátní komoru o urovnání sporu s Vladimírem Kremlíkem. Kremlík po odchodu z funkce ministra dopravy na začátku února Janouška obvinil, že mu nabídl úplatek. Protože jsou oba advokáti, musí svůj spor řešit nejprve mimosoudně před advokátní komorou. Ukládá jim to zákon o advokacii.

„Doktor Janoušek se počátkem února obrátil na Českou advokátní komoru s tím, že žádá zahájení smírčího řízení s doktorem Kremlíkem. Cítil se jeho výroky poškozen,“ řekla serveru iRozhlas.cz mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková.



„Doktor Janoušek se na advokátní komoru obrátil bez zbytečného odkladu po lživém obvinění exministra Kremlíka. Návrh posléze doplnil o rozhodné okolnosti podstatné pro smírčí řízení. Cílem smírčího řízení je vysvětlení tohoto obvinění, očištění jména doktora Janouška a veřejná omluva, která by měla zaznít v tištěných a elektronických mediích,“ upřesnila Lidovkám.cz Janouškova mediální zástupkyně Anna Trachtová.

„Nejsem ve funkci ministra. Jsem soukromá osoba. Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat. Děkuji za pochopení,“ odpověděl Vladimír Kremlík na dotaz serveru Lidovky.cz, jaký postup ve smírčím řízení před Komorou zvolí.



Podrobnosti smírčího řízení upravuje advokátní smírčí řád z roku 1998. Smírčí řízení se koná přímo před předsedou advokátní komory. Je-li to vzhledem k okolnostem případu vhodné, může probíhat před tříčlennou komisí složenou výhradně z advokátů.

Protože se Janouškův návrh na smírčí řízení týká sporu mezi advokáty a souvisí s výkonem advokacie, nemůže ho Komora odložit. A to přestože byl Kremlík v době, kdy Janouška z nabízení úplatku osočil, advokátem s pozastavenou praxí, neboť právě čerstvě skončil v čele ministerstva dopravy.

Pravomoc ČAK ale dopadá i na advokáty s pozastaveným výkonem advokacie. A to včetně její kárné pravomoci. I advokát s pozastavenou praxí je podle etického kodexu Komory „povinen všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu…, jiného advokáta nesmí osočovat a nesmí proti němu zahájit právní spor bez závažného důvodu.“.

Ze seznamu advokátů dostupného na webu advokátní komory vyplývá, že Kremlík je v současnosti už opět aktivním advokátem. Lidovky.cz ho se svým telefonickým dotazem zastihly na schůzce.

Komora bude podle advokátního smírčího řádu usilovat nejprve o usmíření obou advokátů. K tomu nemusí ani nařizovat jednání. Teprve pokud se jí to nepovede, požádá Janouška a Kremlíka, aby se takového jednání zúčastnili. „Doba a místo ústního jednání se stanoví tak, aby proběhlo zpravidla nejpozději do dvou měsíců od zahájení smírčího řízení,“ odpovídá článek 11 advokátního smírčího řádu na otázku, kdy by ho v takovém případě bylo možno očekávat. Tedy přibližně začátkem dubna.

Pokud se advokáti Janoušek a Kremlík při ústním jednání před Komorou neusmíří, označí Komora smírčí řízení za bezvýsledné a zastaví ho. Tím by advokát Janoušek splnil svou povinnost obrátit se před případným podáním žaloby na jiného advokáta nejprve na Komoru, jak to všem advokátům ukládají její stavovské předpisy. A od tohoto okamžiku by v tom už Janouškovi nic nebránilo.

Úplatek v souvislosti s mýtem

Kremlík po odchodu z ministerstva dopravy hovořil na začátku února v médiích o tom, že před loňskými Vánocemi dostal od advokáta Janouška nabídku úplatku. Mělo se tak stát během jejich schůzky na ministerstvu, v jehož čele Kremlík stál jako nestraník za hnutí ANO od 30. dubna 2019. Janouškova advokátní kancelář ROWAN LEGAL zastupuje mimo jiné společnost CGI. Ta v zakázce na mýtného auditora uspěla.

Návrh na Kremlíkovo odvolání z vlády podal předseda vlády Andrej Babiš (ANO) prezidentu Zemanovi před koncem ledna. Krelmík podle premiéra manažersky nezvládl situaci kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Zeman Babišův návrh akceptoval a na Kremlíkovo místo jmenoval Karla Havlíčka (za ANO), v té době již místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu.