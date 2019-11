Nová jména zazní v odborných kategoriích, říká ke galavečeru Právnické firmy roku Chochola

PRAHA „Úzce specializované kanceláře si nacházejí čím dál tím silnější pozici,” říká v rozhovoru Miroslav Chochola, zakladatel společnosti Epravo.cz, která organizuje akci Právnická firma roku a Právník roku.

LN: Dnes proběhne 12. ročník Právnické firmy roku. Jde o soutěž, která v Česku nemá konkurenci, většina právnických firem se velmi snaží o to, aby oválnou skleněnou cenu získala a mohla se jí chlubit. Když jste soutěž zakládal, čekal jste, že bude tak úspěšná?

Přiznám se, že nečekal. V prvních letech to bylo o hledání správné metodiky, komunikačních nástrojů, ale i firmy se pak učily ve svém marketingu ocenění náležitě komunikovat. Dodnes nás zájem, který o náš firemní žebříček je, nepřestává udivovat.

LN: Dokážu si představit, že Vás před galavečerem právníci často zvou na obědy a snaží se Vás nejrůznějšími způsoby přesvědčit, že právě jejich kancelář je ta, která si ocenění zaslouží. Je to tak? A jak těm náletům čelíte?

Nechci Vás podceňovat, paní redaktorko, ale myslím si, že si to nedokážete představit. Náletům jsme se za ta léta naučili odolávat, jsme opravdu velmi rezistentní vůči jakýmkoliv tlakům… (rozhovor přerušuje telefonát partnera jedné advokátní kanceláře). Tak to sama vidíte, to je jeden z mnoha..

Opravdu nás zajímají jen data a výsledky, které vzejdou z hodnocení. Pokud jde o tlaky na zavedení nových kategorií, tak všem každý rok opakuji, že jsme otevřeni jakékoliv diskusi o úpravě kategorií či změně metodiky, ale nabídky musejí přijít včas. Když nás někdo ke změnám vyzve v srpnu, kdy už je hodnocení v plném proudu, tak už je pochopitelně pozdě.

LN: Máme se připravit na nějakou výraznou změnu ve jménech vítězů některých kategorií? Nebo přední příčky obsadí již tradiční matadoři?

Určitě hosté dnes večer uslyší jména kanceláří, která ještě nezazněla na žádném z galavečerů, a to v odborných kategoriích. Došlo ke změnám i v některých tradičních kategorií, kde byly v minulosti dominantní některé konkrétní kanceláře. Jak to všechno dopadne, se ale dozvíme až dnes večer.

LN: Už teď ale můžeme naznačit, že mezi kancelářemi, které za loňský rok nejvíce vyrostly jsou i právě ty, o kterých jsme zatím v rámci odborných kategoriích neslyšely. Překvapili Vás tyto výsledky?

Překvapila nás řada věcí. Pořád jsme v období ekonomické konjunktury a růstu trhu. Myslím si, že drtivá většina kanceláří zaznamenala meziročně nárůst tržeb, nicméně jsou mezi nimi jména, která se mimořádně vyšvihla a nás samotné to překvapilo. V ranku meziročního nárůstu tržeb o více než sto procent bych zmínil advokátní kancelář Arrows, Sedláková Legal, Bříza & Trubač, což je velmi zajímavý daňově právní a litigační butik. Samozřejmě jsou mezi nimi i zavedené značky jako je Dentons nebo advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák. Meziroční nárůst v rozsahu 40 až 60 procent vídáme běžně. Sto a více procentní růst se ale už tak často nevidí.

LN: Viděl jste detailní rozpad jejich výsledků, šlo o jednotlivé transakce nebo jde skutečně o růst těchto kanceláří po všech stránkách?

U většiny z nich se jedná o pozvolné narůstání jak v oblasti personální, tak ruku v ruce s tím jdoucí větší ekonomický výkon. Nejsme schopni všechno rozklíčovat a identifikovat, jak velkou část tvořily mimořádné podílové odměny, ale u velké většiny z první dvacítky se jedná o postupný dlouhodobý a systematický růst.

LN: O čem vypovídá, že se v žebříčku vedle zavedených kanceláří objevily relativně mladé subjekty?

Jsme rádi, že i nové nebo butikové kanceláře se zapojují. Když se ale na výsledky podíváme podrobněji, tak většinu z těch u kterých jsou růsty velké, jde o úzce specializované butikové kanceláře zaměřené na trestní, daňové, pracovní právo, daňovou litigaci či hospodářskou soutěž a podobně. Nejde o velké fullservisové firmy. Spíš si myslím, že to ukazuje na trend, že vedle velké fullservisové advokacie si úzce specializované kanceláře nacházejí čím dál tím silnější pozici.

LN: Jak jsou na tom letos tradiční velké české advokátní kanceláře?

U největší české advokátní kanceláře Havel & Partners opět pokračovala její růstová fáze. Do uzávěrky dat pro letošní ročník měla kancelář 193 právníků. Hranici 100 právníků letos překonala kancelář Deliotte Legal. I v absolutních číslech v tržbách máme řadu kanceláří, které se pohybují v objemu kolem půl miliardy korun.

LN: Bude ještě v něčem letošní ročník výjimečný?

Jiný bude celý galavečer, takže tradiční hosté, kteří dnes budou sedět v sále pražského paláce Žofín čeká jiný program než ten, na který byli jedenáct let zvyklí. Nechci ale ještě prozrazovat v čem.

Meziročně pak došlo k úpravě kategorií, kdy jsme zrušili kategorii sportovního práva a zavedli jsme dvě nové kategorie - logistika a dopravní stavby a firemní compliance.

LN: Co vás vede ke změně kategorií? Odvíjí se to třeba od legislativních změn?

Ano, ale musí se jednat o dlouhodobou záležitost. Jsme rezistentní po volání po zavedení kategorií, které souvisí s nějakým aktuálním právním hitem, kterým bylo třeba GDPR nebo kauzy kolem solárních elektráren. Poptávka po této službě musí být dlouhodobá a na trhu musí být dostatek relevantních soutěžitelů, aby to nebylo o pár firmách v jedné kategorii, ale aby měl žebříček svoji vypovídající hodnotu.

LN: Takže kategorie sportovního práva už není aktuální?

To jsem říci nechtěl. Prostě když přidáváme kategorie, tak musíme i nějaké ubrat. Nechceme předávat během večera čtyřicet cen, protože by docházelo ke zbytečnému rozmělňování a galavečer by se nafoukl do neúnosné délky.

LN: Jak se rozvíjí trh poskytování advokátních služeb na internetu? Má to vůbec budoucnost?

Myslím, že jde o trh, který zatím nemá zákazníka. Budoucnost určitě má, ale advokacie musí najít cestu, jak oslovit toho, kdo nemá ve zvyku využívat advokátních služeb. Ve společnosti epravo.cz máme denně desítky dotazů na běžné lidské právní problémy jako jsou otázky rodinného, pracovního práva či exekucí. Žádnou právní pomoc ale poskytovat nemůžeme, takže tyto potenciální klienty odkazujeme na seznam advokátů vedených ČAK. Dokud se tito lidé nenaučí právních služeb využívat, tak si myslím, že online advokacie nezačne fungovat. První vlaštovky, které na trhu jsou jsou určitě zajímavé, ale spíš se na to dívám jako na rozšíření služeb stávající klientele než na hledání nového zákazníka. Myslím, že bylo velice dobře, že ČAK letos na jaře vydala prováděcí stanovisko k poskytování právních služeb na internetu a dala velmi jasný rámec, jak tyto služby do budoucna poskytovat.