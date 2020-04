Soud ve čtvrtek projedná první žalobu proti stavu nouze. Lidé jich podali celkem čtrnáct

Praha Nejdál se s žalobou na protipandemická opatření dostal zatím odborník na medicínské právo Ondřej Dostál. Ve čtvrtek ji po 3,5 týdne od podání veřejně projedná pražský městský soud, potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Dostálova žaloba tak bude úplně první ze všech, co se týkají nouzového stavu, která přijde na plénum.

Už koncem března pražský soud odložil žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů. Podle soudců nebyla projednatelná. Napadala opatření, které resort zdravotnictví zrušil den po jejím podání. I Dostálova žaloba míří proti nouzové legislativě, kterou ministerstvo zdravotnictví nahradilo jinou. Soudce Štěpán Výborný ale Dostála vyzval, aby ji upravil.

Inspiroval se judikaturou Ústavního soudu. Ten v roce 2002 kritizoval ministerstvo financí, že nájemné z bytů regulovalo podzákonnými předpisy účelově vydávanými a rušenými s úmyslem Ústavnímu soudu zabránit, aby o nich stihl rozhodnout ještě během jejich platnosti. „Výslovně jsem tedy uvedl, že napadám dnešní platná mimořádná opatření. Snad je ministerstvo do jednání soudu nenahradí jinými,“ řekl serveru Lidovky.cz Dostál.

Žaloba míří proti opatřením omezujícím volný pohyb a prodej v maloobchodě. „Nepopírám pravomoc státu omezit svobody při epidemii. Brojím proti faulu na živnostníky přenesením zákazů pod ministerstvo zdravotnictví z dřívějších vládních usnesení, čímž se ztížilo uplatnění náhrad škod. Brojím proti libovůli v zákazech a mizerné kvalitě opatření, nemají ani řádné odůvodnění, přestože jde o největší zásah do práv a svobod za existenci republiky,“ říká Dostál, který se bude zastupovat sám.

Vyjádření ministerstva zdravotnictví: Česká republika se ostatně jako prakticky celý svět nacházela a nachází v souvislosti s pandemií covid-19 ve zcela bezprecedentní situaci, která tu desítky let nebyla a která se navíc dynamicky vyvíjí. Stát v dané situaci činil a činí kroky, aby ochránil životy a zdraví osob, což je jedna z jeho základních funkcí. Z dostupných informací přitom v porovnání se státy, které byly s přijímáním obdobných opatření pomalejší, plyne, že kroky ČR byly správné a zabránily stovkám, ne-li tisícům úmrtí, k nimž by jinak došlo. Pokud by stát daná opatření nepřijal, musel by možná o něco později přijímat i mnohem přísnější opatření, jako tomu došlo v některých jiných zemích. Samozřejmě stát zohledňuje při svém rozhodování i to, jak omezit běžný život a práva osob co nejméně, a proto v průběhu času přikročuje ke změnám v přijatých opatřeních. Aktuální situace, na niž stát musí reagovat, je tak mnohem komplexnější a vyžaduje činění kroků při velkém množství neznámých proměnných. To se státu zatím dobře daří. Na postupu ministerstva zdravotnictví v dané věci tak nebylo a není nic protiprávního. Proto je žaloba Ondřeje Dostála nejen nepřípustná z procesních důvodů, ale i zjevně nedůvodná.

K žalobě se již prostřednictvím svých advokátů vyjádřil i resort zdravotnictví. „Návrh je nepřípustný. Nadepsanému soudu ho proto v prvé řadě navrhujeme odmítnout. Pokud by soud dospěl k závěru, že je návrh důvodný, navrhujeme ho zamítnout,“ píše se v replice. Nepřípustnost žaloby dovozují ministerští advokáti z toho, že napadané akty buď pozbyly účinnosti, nebo byly výslovně zrušeny.

Ministerstvo zdravotnictví zastupuje kancelář Skils. „Česká republika se ostatně jako prakticky celý svět nacházela a nachází v souvislosti s pandemií ve zcela bezprecedentní situaci. Stát v dané situaci činil a činí kroky, aby ochránil životy a zdraví osob,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát ze Skils Jiří Kindl.

Dodal, že porovnání s jinými státy, které byly s restrikcemi pomalejší, ukazují na vhodnost českého postupu, protože zabránil zbytečným úmrtím. Stát dle něj dbá i na to, aby omezoval své obyvatele, co nejméně to jde, ale boj s virem nejsou šachy, co se dají dopředu promyslet, vývoj je dynamický.

A konečně, přezkum opatření svou povahou nenáleží správnímu soudu, nýbrž Ústavnímu, a Dostálova práva nemohou být dle Skils poškozena něčím, co už neplatí. „Pokud zrušené opatření nemůže zasahovat do mých práv, znamená to, že jsem-li stíhán pro jeho porušení, třeba kdybych hrál tenis v době, kdy to ještě bylo zbytečně zakázáno, mohu očekávat zastavení řízení o přestupku? To by byla pro všechny stíhané super zpráva,“ míní Dostál.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze budou moci obě strany podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Na Městském soudu v Praze bylo k pátku 13 žalob souvisejících s nouzovým stavem plus jedna odmítnutá.