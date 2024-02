Jak velké to musí být, aby se tomu ještě dalo říkat byt? Češi kupují i pár metrů čtverečních, na víc nemají

Nové byty v Česku jsou stále menší. Roste podíl menších dispozic, i ty samy o sobě se pomalu zmenšují. Například v Praze měl průměrný dokončený byt v roce 2017 užitnou plochu 70 metrů čtverečních, loni už šlo o 60. Neznamená to ale, že by Češi milovali malé byty, na větší zkrátka nemají a berou, na co dosáhnou.

„Byty se zmenšují nejen u nás, ale u všech developerů na trhu. Výrazně převažují malé byty s dispozicemi 1+kk a 2+kk, třípokojové jsou v menšině. Zmenšují se nejen dispozice, ale také výměry,“ popisuje trh šéf společnosti Ekospol Evžen Korec.