Tykač: Konec ruského plynu by byl fatální. Zastavení průmyslu by mohlo vést k nepokojům větším než v roce 1989

Nyní však na sebe upozornil velmi ostrými výroky. Ačkoli odmítá ruskou invazi na Ukrajinu a poskytl 100 milionů korun na projekty na pomoc uprchlíkům, říká, že je nereálné ze dne na den skončit s ruským plynem.

Tvrdí, že důsledek by byl pro Českou republiku strašný, zastavil by se průmysl, zhroutila ekonomika a možná by přišly politické nepokoje, proti nimž by byl listopad 1989 prý jen drobným představením.

Lidovky.cz: Skutečně očekáváte větší politické změny, než nastaly v listopadu 1989?

Doufám, že k vypnutí zemního plynu z Ruska nedojde. A v takovém případě by moje obava byla zbytečná. Nicméně kdyby k tomu odpojení došlo, tak jsem přesvědčen, že důsledek pro náš každodenní život, pro jeho kvalitu, by byl obrovský. Skoro se mi chce říct fatální.