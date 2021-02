Části postižených lidí by mohly vzrůst příspěvky na péči. Stát by vydal o 3,4 miliardy korun navíc

Praha Lidé se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby, by mohli dostávat vyšší příspěvky na péči. Skupina poslanců že šesti klubů v čele s Janou Pastuchovou (ANO) navrhla jejich růst na úroveň příspěvků těch postižených, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 miliardy korun ročně navíc. Naopak by ale díky tomu mohl podle nich snížit dotace na sociální služby.

Jak probíhá distanční pomoc rodinám se zrakově postiženými dětmi? Fungujeme, což je hlavní, říká ředitelka centra Lira Změna by se týkala postižených lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. U nich závisí výše příspěvku na rozdíl od obyvatel s lehčími postiženími na tom, zda žijí v zařízeních sociálních služeb, nebo doma. „Cílem navrhované právní úpravy je ochrana zranitelných klientů,“ napsali poslanci z ANO, ODS, SPD, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09 v důvodové zprávě. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv Lidé mladší 18 let ve třetím stupni závislosti, kteří využívají pobytová zařízení, by dostávali podle novely 13 900 korun měsíčně, o 4000 korun víc než teď. Při úplné závislosti, tedy čtvrtém stupni, by příspěvek vzrostl o 6000 korun na 19 200 korun za měsíc. O stejné částky by se zvýšily i příspěvky na péči dospělým postiženým ve třetím a čtvrtém stupni v sociálních zařízeních, a to na 12 800 korun a 19 200 korun měsíčně. České hospodářství zaznamenalo nejhorší výsledek za leden v historii. Schodek státního rozpočtu činil 31,5 miliardy Příspěvky na péči pobírá v současnosti podle důvodové zprávy kolem 360 000 lidí. V sociálních zařízeních pobývá kolem 40 000 lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých, stojí v podkladech. Díky zvýšení příspěvku na péči by mohly podle předkladatelů klesnout státní dotace poskytovatelům sociálních služeb a celá změna by nakonec mohla být i rozpočtově neutrální. Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Není však jisté, zda Sněmovna stihne novelu projednat do konce volebního období.