USA by místo cel na auta mohly přistoupit k novým jednáním s EU. Trump má rozhodnout v listopadu

WASHINGTON Spojené státy by se místo zavedení cel na dovoz aut a automobilových součástek v listopadu mohly rozhodnout pro nová obchodní jednání s Evropskou unií. V rozhovoru s listem Financial Times to řekl americký ministr obchodu Wilbur Ross. Prezident Donald Trump by měl o zavedení cel rozhodnout v polovině listopadu. Rozhodnutí měl původně učinit v květnu, odložil ho však o půl roku, aby zajistil více času pro obchodní rozhovory.

Trump nicméně vyjádřil souhlas s názorem, že dovoz aut a automobilových součástek může ohrožovat národní bezpečnost USA.

Podle Rosse má Trump řadu možností, jak v této záležitosti postupovat. Za jednu z nich označil „určitou jinou formu jednání". Hrozba zavedení amerických cel na dovoz aut a automobilových součástek se nyní týká hlavně Evropské unie, protože Kanada, Mexiko, Japonsko a Jižní Korea už s Trumpovou administrativou uzavřely dohody, které je před těmito celními poplatky ochrání. Ross upozornil, že už pouhá hrozba zavedení cel vedla k novým investicím do automobilového průmyslu ve Spojených státech, což si Trumpova administrativa stanovila za cíl. „Velmi nás povzbuzuje ochota mnohých (globálních automobilek) vyrábět více produktů v USA," poznamenal americký ministr. Trump v minulosti uvedl, že uvažuje o uvalení až 25procentního cla. Evropská komise opakovaně varovala, že by v takovém případě přikročila k odvetným krokům. Komise také upozornila, že zavedení nových cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA by poškodilo rovněž americký automobilový průmysl. Výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl v červnu uvedl, že případná americká cla na automobilový sektor by potenciálně ohrozila až pětinu českého exportu v automobilovém průmyslu a až 25 tisíc pracovních míst. Obchodní napětí mezi USA a EU se tento měsíc zvýšilo, když Washington uvalil cla na dovoz zboží z EU v hodnotě 7,5 miliardy dolarů (zhruba 172 miliard korun) ročně. Tato cla jsou reakcí na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus, zavedení cel Spojeným státům povolila Světová obchodní organizace (WTO). Francouzský ministr financí Bruno Le Maire zavedená cla označil za „velmi agresivní", Ross však tuto kritiku odmítl. „Tato cla nejsou něčím, co bychom učinili jednostranně. Má to plnou podporou WTO. To je fakt, který se lidé jako Francouzi rozhodli přehlížet," prohlásil ministr.