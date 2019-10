V roce 2016 sotva stačil soupeřům. Dnes Trumpova kampaň ‚přetéká’ penězi i poradci

WASHINGTON/PRAHA Kampaň Donalda Trumpa v roce 2016 sotva stačila, aby dosáhla úspěchu. Kampaň za jeho znovuzvolení je ale obrovská a nabitá poradci i penězi. Trump jich má více než kterýkoli jeho soupeř, ale i než kterýkoli prezident v historii USA.

Volební tým někdejšího prezidentského kandidáta Donalda Trumpa neměl v roce 2015 žádné pracovníky, kteří by dělali průzkumy veřejného mínění. Nikoho, kdo by mu připravoval projevy, nikoho, kdo by sháněl peníze. Stážisté pracovali z kanceláří v Trump Tower v New Yorku a živili se jen pizzou a energetickými nápoji. Všichni Trumpovi soupeři měli více peněz i zkušených poradců. Dnes je ale vše jinak.

Donald Trump má totiž k dispozici – nyní už jako prezident Spojených států – naprosto odlišný arzenál.

Pro srovnání: jeho kampaň v předchozích volbách v této době tvořilo 19 konzultantů a do května 2016, kdy si Trump zajistil nominaci Republikánské strany, utratil jeho tým „pouhých“ 63 milionů dolarů. Dnes má prezident na 200 poradců a konzultantů a v této kampani již protrumpovské výbory utratily více než 531 milionů dolarů.

Pokladnice za znovuzvolení přetékají, a umožňují tak masivní utrácení již v počátcích volebního klání. Například jen před několika týdny v USA odstartovala kampaň za deset milionů dolarů, která útočí na demokratické kandidáty, převážně pak na Joea Bidena, bývalého viceprezidenta z dob vlády Baracka Obamy.

Utrácení za volební kampaně přitom Trump ještě před čtyřmi lety kritizoval. To bylo ale v době, kdy byl outsider a obviňoval členy své vlastní strany z toho, že se jej pokoušejí zničit. „Nejsem součástí tohoto zkorumpovaného systému, ba dokonce se mě tento systém snaží zničit,“ prohlašoval Trump v srpnu 2016. „Voliči Republikánské strany překonali tento rok všechny dárce, konzultanty i makléře a vybrali si člověka, který je mimo tento selhávající a zkorumpovaný systém. Tímto kandidátem jsem já,“ řekl poté, co vyhrál republikánské primárky.

Přilnout ke straně

Kampaň za znovuzvolení v roce 2020 však skočila do zajetých stranických kolejí. Další volební mandát má prezidentovi zajistit šest volebních výborů, které vznikly buď z iniciativy týmu Donalda Trumpa, nebo Republikánské strany. Společně se jim doposud podařilo získat více než 736 milionů dolarů (17,2 miliardy korun) – to je více, než měl k dispozici kterýkoli prezident v historii Spojených států (například Barack Obama měl v té samé době pouhých 390 milionů dolarů).

Tento obrovský kapitál pak putuje k politickým konzultantům, z nichž se řada podílela i na první Trumpově kampani. Ať už je to manažer Brad Parscale, bývalý šéf kampaně Corey Lewandowski, dlouhodobý bodyguard Keith Schiller, či mluvčí Bílého domu Sean Spicer.

Proměnu kampaně podle novinářky deníku The Washington Post Michelle Ye Hee Leeové nejlépe zosobňuje postava Brada Parscala. Tento vývojář webových stránek z amerického San Antonia bez jakýchkoliv politických zkušeností vplul do Trumpovy kampaně v roce 2015, aby vytvořil její stránky. Inkasoval za ně 1500 dolarů a tím jeho práce na předcházející volební kampani skončila.

V současnosti je ale zpět v kole a dokonce na vysokém postu – je manažerem kampaně Donalda Trumpa. A vydělává mnohem více než před pár lety. Jeho tři společnosti, které se na kampani podílejí, již z fondů od roku 2017 získaly kolem 38 milionů dolarů.

Demokraté pokulhávají

V porovnání s masivními týmy a obrovskými financemi jsou na tom demokratičtí kandidáti bídně. Někteří však z vlastního rozhodnutí. Například senátorka Elizabeth Warrenová se vzdala všech darů od velkých firem a milionářů, protože právě proti nim bojuje. I tak se jí ale podařilo získat 60 milionů dolarů a v současnosti vede žebříček popularity mezi demokraty.

Podobně je na tom i senátor Bernie Sanders, který kandidoval na prezidenta USA v roce 2016 a jehož kampaň stojí také na příspěvcích od malých dárců.

Přestože má Trump mnohem více peněz a konzultantů než jeho protivníci a v honu za znovuzvolením mu pomáhá i dobrý stav ekonomiky, nevypadá to, že by měl dostatek nadhledu. Demokraté mu totiž neustále hrozí odvoláním, a on se tak snaží vzbudit dojem, že jen on dokáže USA vládnout. „Naše rekordní ekonomika by se ZHROUTILA jako v roce 1929, kdyby se kterýkoliv z těchto klaunů stal prezidentem!“ napsal ve středu na Twitter.