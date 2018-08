Česko si připomíná invazi, místo mlčícího Zemana promluví na ČT Kiska

Hlavním tématem dnešního dne bude bezesporu výročí 50 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Začíná však také soud s policistou Vladimírem Slavotínkem, který měl se zbraní v ruce zasáhnout proti řidiči osobního auta v Plzni. A skupina českých režisérů začne držet řetězovou hladovku za Ruskem vězněného ukrajinského režiséra Oleha Sencova.

50 let od invaze. Česko i Slovensko si dnes v průběhu celého dne budou připomínat 50 let od událostí srpnové okupace v roce 1968 a její oběti (invazi „minutu po minutě“ můžete sledovat od pondělního odpoledne i na Lidovky.cz). Řada velkých českých měst chystá vzpomínkové akce, odhalení pamětních desek obětem, vernisáže i výstavy. Pražské připomínky začnou na Václavském náměstí už v deset hodin dopoledne. V 11:45 zazní jména lidí, kteří zemřeli při okupaci v srpnu 1968 a při jejím výročí v srpnu 1969. Následně bude na Václavském náměstí představen projekt „Stopy totalitní minulosti“. V 19:00 se uskuteční na Kampě vzpomínkový večer „Česko patří na Západ - Za vaši a naši svobodu“. Večer bude zakončen ve 20:00 zapálením svící za oběti okupace u Památníku obětem komunismu na Újezdě. Akce pořádá iniciativa Bezkomunistů.cz v rámci kampaně „Nikdy nezapomeneme“.

Pietní akt. V rámci vzpomínkových akcí Českého rozhlasu, jehož předchůdce hrál během srpnových událostí klíčovou roli v informování veřejnosti, se v 11 hodin uskuteční na Václavském náměstí pietní akt k uctění památky padlých v srpnu 1968. S projevem vystoupí premiér Andrej Babiš a předseda Senátu Milan Štěch. Dále se zúčastní mj. předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, pražská primátorka Adriana Krnáčová a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Na závěr bude odhalena upravená pamětní deska.

Kubišová na Václavském náměstí. Ve 20 hodin proběhne na Václavském náměstí Koncert ’68, kde zazní největší hity roku 1968 v podání tehdejších i současných zpěváků. Mezi účinkujícími budou Marta Kubišová, Marta Jandová, Aneta Langerová, Lucie Bílá, Tereza Černochová, Jana Kirschner, Vojta Dyk, Matěj Ruppert, Xindl X, Honza Křížek, La Putyka, Petr Malásek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Nová deska pro Koněva. Na náměstí Interbrigády dnes před třetí hodinou odhalí starosta Prahy 6 zrestaurovaný pomník maršála Koněva s novými popisnými deskami, které by měly upozorňovat na jeho roli v invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Hladovka za Sencova. Stý den hladovky ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, který si v ruské věznici odpykává dvacetiletý trest za údajný terorismus na Ruskem okupovaném Krymu, skupina českých filmových tvůrců připomene zahájením řetězové hladovky na jeho podporu. Ruský režim je podle českých iniciátorů hladovky netečný vůči mezinárodní ostudě a zcela ignoruje kolizi mezi právním rozměrem lidského života a svými mocenskými zájmy. K pondělnímu odpoledni byli připraveni hladovku držet Vít Janeček, Václav Kadrnka, Zuzana Kříhová, Eva Papoušková, Radim Špaček a Roman Vávra.

Mše za oběti. V chrámu Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí bude od 18 hodin Jan Baxant sloužit vzpomínkovou mši za oběti okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Plastici slaví. V 19 hodin začíná v Atriu na Žižkově koncert legendární skupiny The Plastic People of the Universe, která jím oslaví 50 let své existence.

Místo Zemana Kiska. Miloš Zeman se rozhodl k výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy mlčet, nepřednese žádný projev. V 19:50 místo něj Česká televize odvysílá projev prezidenta Andreje Kisky, který poběží paralelně na hlavním televizním kanálu veřejnoprávní RTVS. Slovenská pošta ke vpádu vojsk vydá poštovní známku s motivem slavné fotografie muže s odhalenou hrudí před tankem okupantů v Bratislavě, u příležitosti výročí vychází také pamětní mince a bankovka.

Vzpomínka na Palacha. Na Václavském náměstí proběhne ve 22 hodin vzpomínka na Jana Palacha, který se upálil necelý půlrok po okupaci. Lidé budou moci zapálit svíčky. Do kin dnes zároveň přijde očekávaný film o Palachovi od režiséra Roberta Sedláčka.

Policista u soudu. Na Okresním soudu Plzeň-město dnes začíná soudní líčení s policistou Vladimírem Slavotínkem, obžalovaným ze zneužití pravomoci úřední osoby. Obžaloba ho viní z toho, že loni se zbraní v ruce zasáhl proti řidiči osobního auta na rušné Karlovarské ulici v Plzni. Řidič předtím na neoznačený vůz, v němž jeli dva policisté v civilu, blikal kvůli způsobu jejich jízdy. Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Obžalovanému může u soudu hrozit vězení na jeden rok až pět let nebo zákaz činnosti.

Kauza trafik pro poslance. Obvodní soud pro Prahu 1 pokračuje v projednávání kauzy tzv. trafik pro poslance ODS. Obžalobě čelí expremiér Petr Nečas, jeho žena Jana a někdejší náměstek ministra zemědělství Roman Boček.

Výslech kardinála. Nejvýše postavený představitel katolické církve v Chile kardinál Ricardo Ezzati který čelí podezření, že kryl sexuální zneužívání dětí církevními představiteli, se podrobí výslechu státního žalobce.

Setkání na hranici KLDR. Na hranici Severní a Jižní Koreje se setkají členové rodin, které rozdělila korejská válka z let 1950 až 1953.

Film a hudba. Ve Švýcarském Locarnu začíná mezinárodní filmový festival, v Los Angeles pak budou ve dvě hodiny ráno (SELČ) uděleny ceny americké televize MTV za hudební videa.