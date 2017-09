Podle českého tisku Německo čeká velmi složitá vláda s výraznými kritiky

PRAHA Německo česká velmi složitá vláda, kterou po víkendových volbách mohou sestavit jen tři strany. Vláda dosavadní kancléřky Angely Merkelové bude pokračovat v jiném složení bez SPD, ale už ne bez výrazné kritiky. Psalo se o tom v pondělí v komentářích Lidových novin (LN) a Mladé fronty DNES (MfD).

Podle komentátora serveru iHned.cz se Německo změnilo jen málo a facka, kterou Merkelová dostala, nebyla taková, aby jí z tváře vymazala úsměv.



Vládu v Německu mohou podle MfD sestavit jen tři strany, jejichž barvy jsou národními barvami Jamajky. Jde o „černou“ CDU/CSU, „žlutou“ FDP a Zelené. Většinový kabinet se však podle listu bude Merkelové sestavovat jen velmi těžce, přestože pro „jamajku“ vytvořila v minulých letech několik důležitých předpokladů. K Zeleným má Merkelová blízko prouprchlickou politikou a odchodem od atomové energetiky v roce 2011. S FDP se shoduje v daleko více bodech. Největším problémem nové koalice tak mohou být podle MfD obrovské rozdíly programů liberálů a Zelených.

Daň za experiment s otevřením hranic

Komentátor LN upozornil na to, že CDU sice vyhrála, ale s nejhorším výsledkem od roku 1949, stejně jako druhá SPD. Je to podle něj mimo jiné daň za experiment s otevřením hranic. „Ale především je to daň za velkou koalici, která vytěsnila kritiku a oponenturu na okraje. A čím víc nálepkovala kritiky jako populisty a extremisty, tím více u voličů posilovali,“ míní. Za poselství voleb považuje to, že vláda Merkelové bude pokračovat v jiném složení bez SPD, ale už ne bez výrazné kritiky.



Naproti tomu komentátor serveru iHned.cz hovoří o tom, že je to hlavně Merkelová, kdo se může po volbách radovat. „Ona bude dál vládnout, nikoli AfD, jichž se všichni bez výjimky štítí,“ uvedl. Zdánlivě nudnou kampaní prý sdělovala, že nabízí osvědčenou jistotu, prosperitu a stabilitu. „Nikdo, ani AfD, nenašel na tohle poselství recept tak účinný a jedovatý, aby CDU ztroskotala podobě jako SPD,“ podotýká. Německo se podle něj změnilo jen málo a pokud Merkelová dostala facku, pak rozhodně nebyla taková, aby jí z tváře vymazala úsměv.

Parlamentní volby v Německu vyhrála konzervativní unie CDU/CSU Angely Merkelové s 33 procenty hlasů. Sociální demokracie (SPD), dosavadní koaliční partner, utrpěla velké ztráty a s 20,5 procenta skončila na druhém místě. Předseda strany Martin Schulz oznámil, že strana půjde do opozice. V novém Spolkovém sněmu bude třetí nejsilnější stranou protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD) s 12,6 procenta hlasů. Po čtyřleté přestávce se do sněmu vrátí svobodní demokraté (FDP) se ziskem 10,7 procenta hlasů, následovaní Levicí (9,2 procenta) a Zelenými s 8,9 procenta hlasů.