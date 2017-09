Noví partneři a změna kurzu. Merkelovou čekají tuhá vyjednání o budoucí vládě

BERLÍN/PRAHA Německou kancléřku Angelu Merkelovou čeká složité volební období. Její strana CDU-CSU sice ve volbách zvítězila, ale s nejhorším volební výsledkem od roku 1949. Socialisté, kteří od posledních voleb společně s Merkelovou vládli, odmítli velkou koalici prodloužit. Kancléřce tak nezbývá než vytvořit tzv. koalici Jamajka se Zelenými a FDP. Vyjednávání však bude složité.

Kancléřka Angela Merkelová po ohlášení prvních odhadů výsledků ve svém proslovu řekla, že si samozřejmě přála pro svou stranu lepší výsledek. Na stranu druhou určitě stane v čele nové vlády.

„Mám radost, že jsme dosáhli svých strategických volebních cílů,“ uvedla Merkelová. „Unie CDU-CSU se stala nejsilnější frakcí v parlamentu, můžeme vytvořit vládu a nikdo nemůže vytvořit vládu proti nám,“ podotkla kancléřka s vědomím toho, že bez její strany žádná vláda v Německu nevznikne.



S kým Merkelová bude vládnout, však zatím jasné vůbec není. Od voleb v roce 2013 byla u moci tzv. „velká koalice“ stran SPD a CDU-CSU. Obě dvě strany však ve volbách ztratily a dosáhly nejhorších výsledků od roku 1945, respektive 1949.

Předseda socialistů Martin Schulz ve svém projevu ve volebním štábu po oznámení prvních odhadů oznámil, že koalice SPD a CDU-CSU nebude nadále pokračovat. Kancléřce Merkelové tak zbývá už pouze jedna varianta - „jamajská koalice“.

Koalice barev Jamajky

Tento název se vžil pro možnou vládní koalici CDU, liberálů a Zelených, a to podle barev zúčastněných stran, tedy černé (CDU), žluté (liberálové) a zelené, které odpovídají vlajce karibského státu. Mezi těmito stranami však nepanuje shoda a na spolkové úrovni ještě nikdy taková koalice nevznikla.



„Nebudeme snadným partnerem,“ varovala v reakci na volební výsledky a úvahy o vytvoření vlády s CDU-CSU a FDP čelná kandidátka Zelených Katrin Göringová-Eckardtová. „Budou to složité rozhovory,“ dodala s tím, že Zelení jsou otevření jednání se všemi stranami kromě Alternativy pro Německo (AfD).

To připustil také bývalý předseda strany Zelených Jürgen Trittin, podle kterého se pro vytvoření koalice musí CDU stát ekologičtější, FDP sociálnější a CSU liberálnější.

Předseda liberální Svobodné demokratické strany (FDP) Christian Lindner vyjádřil ochotu jednat se stranami konzervativní unie CDU-CSU o vytvoření vlády, žádá ale změnu kurzu. Kam by měl tento kurz směřovat, však zatím neřekl.



V minulosti takovéto spojenectví vládlo pouze ve spolkové zemi Sársku v letech 2009 až 2012. Neskončilo příliš slavně a rozpadlo se před regulérním koncem funkčního období. Koncept spolupráce pak oživila letos v květnu nová vláda v Šlesvicku-Holštýnsku.



„Žijeme v bouřlivých časech, všichni to víme,“ uvedla kancléřka v debatě se zástupci všech sedmi stran, které se podle odhadů dostanou do parlamentu. Zároveň je vyzvala, aby přijaly zodpovědnost. „Německo má zatraceně hodně úkolů do budoucna,“ řekla.

Zástupci dvou menších stran v povolební debatě prohlásili, že se nenechají do žádné koalice vmanipulovat. „Nejsme zatraceni k vládnutí,“ zdůraznil předseda FDP Christian Lindner. „Ale jsme přirozeně ochotni převzít politickou zodpovědnost,“ dodal. Ochotu k jednání o koalici, která budou podle ní složitá, připustila také volební lídryně Zelených Katrin Göringová-Eckardtová. Do vlády podle ní její strana může vstoupit, „ale ne za každou cenu“.



Merkelová stejně jako její unijní partner z CSU Horst Seehofer ve svém proslovu uvedla, že je potřeba získat zpět „prostor napravo“, který získala protiimigrační strana AfD.

„Chceme získat zpět voliče protiimigrační strany AfD,“ řekla kancléřka Merkelová. „Dobrou politikou“ je chce zbavit starostí i strachu. Poukázala tak na to, která strana sebrala tradičním stranám největší elektorát.



Vítězství Alternativy pro Německo

Největší úspěch a nárůst hlasů totiž zaznamenala strana Alternativa pro Německo (AfD), získala podle odhadů 13,5 % a poprvé v historii se dostala do německého Bundestagu.

Na území bývalé Německé demokratické republiky dokonce strana skončila druhá za tradiční koalicí CDU-CSU. Podle odhadu veřejnoprávní televize ARD získali Gauland a Weidelová na východě Německa až 21 % všech hlasů. S hnutím, které svou politiku založilo na odmítání imigrantů, však žádná z dalších stran nechce spolupracovat.

Nadruhou stranu podle téměř poloviny německých voličů protiimigrační a protiislámská AfD lépe než ostatní strany pochopila, že už se řada lidí necítí bezpečně. Ukazuje to průzkum veřejného mínění pro televizi ARD. Z průzkumu pro televizi ZDF zase vyplývá, že protestní stranu volilo výrazně více mužů než žen.



Více než třetina - 35 procent - považuje za dobré, že strana chce výrazně omezit příchod běženců. Ještě o dva procentní body více voličů pak oceňuje snahu AfD omezit ve spolkové republice vliv islámu.