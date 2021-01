Čtyři méně známé hřebenovky. Vydejte se na putování přírodou českého pohraničí

Krkonoše, Jeseníky nebo Šumava – to jsou pohoří, kam se my horalové rádi vracíme. Tím ale české hřebenovky zdaleka nekončí. Vybrali jsme čtyři méně známé, ale za to nádherné hřebenové přechody po Česku, které zvládnete s lehkou bivakovací výbavou či ultralight stanem za víkend. Vyrazte s námi objevit Javorníky, Orlické a Rychlebské hory nebo Bílé Karpaty.

Houpavý hřbet Javorníků pohladí po duši. Mírně zvlněné horské louky střídají husté karpatské bučiny, které místy připomínají prales. Vlci, rysi nebo medvědi jsou na slovenské straně pohoří doma a občas zavítají i přes hranici.

Celkem 47 km dlouhá hřebenovka s převýšením asi 1800 m vede mezi Makovským průsmykem (nad Velkými Karlovicemi) na severním okraji pohoří a Horní Lidečí kousek od Lyského průsmyku (455 m), který na jihu odděluje Javorníky od Bílých Karpat. Hřeben Javorníků sleduje červená značka, která s malými odchylkami kopíruje česko-slovenskou státní hranici. Trasa stoupá na nejvyšší vrchol pohoří – Veľký Javorník (1071 m) s dřevěným křížem, odkud začíná na výhledy nejštědřejší úsek trasy po zvlněných horských loukách až k rozhledně na Stratenci (1055 m). Na obzoru se za sebou řadí vlnky hřebenů a od tmavě zelené postupně světlají až mizí v modravém oparu v dáli. Jedinou civilizaci za celých 47 km potkáváme zhruba v půli trasy v sedle pod chatou Portáš, jinak se počet výletníků dá spočítat na prstech rukou. Atmosféra letních vandrů Z některých pohoří jde strach, respekt a téměř posvátná úcta, jiná naopak vyzařují poklidnou atmosféru toulání a letních vandrů. Přesně mezi ty druhé patří Bílé Karpaty na československé hranici. Místo náročného terénu a sbírání výškových metrů se připravte na poetické luční cesty, polehávání ve vysoké trávě a romantické výhledy do krajiny. Krásná houpavá hřebenovka na pomezí Česka a Slovenska: to nabízí přes 100 km dlouhý hřeben Bílých Karpat. Podle svých možností můžete zvolit víkendový přechod nebo až čtyřdenní túru a samozřejmě nevynecháme ani nejvyšší vrchol Velká Javořina (970 m).

Hlavním cílem výletů bývá právě hřeben nejvyšší hory, jehož atmosféru možná trošku kazí televizní a rádiový vysílač. Na druhou stranu odtud bývá neopakovatelný výhled na Velkou a Malou Fatru, Nízké Tatry i Beskydy. Občas je viditelnost tak dobrá, že dohlédnete až na Západní Tatry, Hrubý Jeseník či alpské předhůří. TOP 4 méně známé české hřebenovky: vydejte se na putování nádhernou přírodou našeho pohraničí Z Velké Javořiny hřebenovka pokračuje na 12 km vzdálený druhý nejvyšší vrchol Bílých Karpat, Velký Loperník (911 m), který láká hlavně dvaadvacetimetrovou rozhlednou. Dalším záchytným bodem je obec Žítková, která se stala dějištěm mnohých literárních příběhů (př. Želary, Žítkovské bohyně). Přes vrchol Javorník se pak dá pokračovat až do Moravských Klobouk. Neprávem ve stínu Odlehlé Rychlebské hory, jejichž hlavní hřeben se táhne na severozápad od Jeseníků a tvoří hranici s Polskem, stály od nepaměti ve stínu vyšších českých a moravských pohoří. Jejich špatné dostupnosti využívaly před sametovou revolucí ke svým setkáním třeba osobnosti českého disentu. Dodnes zůstává jejich hlavní hřbet komerční turistikou téměř nepolíben, ale časy se pomalu mění. Pro milovníky historie mají navíc své kouzlo spletité dějiny a nepopsatelná tajuplně teskná atmosféra vysídlených vesnic v pohraničí. Hřebenovka dlouhá asi 40 km celkem věrně kopíruje česko-polskou hranici, občas turistická značka odbočuje, ale linii patníků je možné sledovat téměř celou trasu. Startujeme ve vesničce Horní Lipová (cca 600 m), odkud začíná nástup na nejvyšší bod Rychlebek Smrk (1126 m) na trojmezí Moravy, Slezska a Kladska. Odtud se hřebenovka houpe nahoru a dolů krásnými bučinami až po asi 17 km narazíme na louku, kde stávala sudetská osada Hraničky. Největší ruch nastává v silničním průsmyku Travná, který je výchozím bodem k jediné turistické atrakci Rychlebek – rozhledně na Borůvkové hoře (899 m), odkud je opravdu famózní výhled. Přechod končí v zapomenuté vesničce Bílá Voda obklopené ze tří světových stran Polskem. Skromně jen působí Vedle svých sousedů Krkonoš a Kralického Sněžníku působí Orlické hory skromně. Nečekají tu žádné ostré hřbety nebo ledovcové kary. Hlavní hřeben pokrývají většinou tiché lesy plné borůvčí a vřesu. Díky nevelkému převýšení se Orlické hory, oddělující Čechy od polského Kladska, výborně hodí k pohodovému víkendovému přechodu na lehko. Během dvoudenního přechodu po červeně značené cestě Aloise Jiráska z Rokytnice v Orlických horách do Olešnice v Orlických horách přejdete hlavní hřeben pohoří. Na trase se rozhlédnete po zalesněných hřebenech z rozhledny na Anenském vrchu, minete několik prvorepublikových řopíků i známou dělostřeleckou tvrz Hanička, projdete krásnými lesy a vystoupáte na nejvyšší bod pohoří Velká Deštná (1115 m).