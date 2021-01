Brazílie očima českého průvodce v době covidu. Lidé se zde řídí více srdcem a city

Jaké to je, projíždět v covidové době Brazílií? O tom se s námi podělil průvodce CK Kudrna Dalibor „Robi“ Mahel.

Největší země latinské Ameriky není zrovna vyhlášenou turistickou destinací, co se týče historických památek. Všichni ti, kteří rádi poznávají odkaz dávných civilizací, vyrazí v rámci střední a jižní Ameriky raději do Mexika, Guatemaly, Peru či Bolívie. Brazilští indiáni nikdy nevystavěli velkolepá, dobře organizovaná města a sofistikované svatyně a chrámy na vrcholcích vysokých pyramid.

Ani pozdější stavby z koloniálního období nemohou oči, uvyklé na gotické katedrály, květnaté baroko a přísnou renesanci evropských měst a venkovské krajiny, ničím ohromit. Ani poměrně nízké hory, nepočítáme-li žulové homole Ria, ve srovnání s majestátností středoamerických Kordiller a jihoamerických And neobstojí…



Slunce, pláže, exotické dobrodružství a brazilská magie

Do Brazílie se totiž jezdí především za sluncem a plážemi, tropickou přírodou, exotickým dobrodružstvím a hudbou a tancem, případně moderní architekturou. A především za samotnými Brazilci. Ta zvláštní brazilská magie, která už učarovala tolika cizincům, vyzařuje z obyvatel a je tvořena atmosférou, kterou kolem sebe šíří.

Brazilci kladou člověka do centra svého zájmu, své jednání řídí více srdcem a city, žijí zkrátka přítomným okamžikem. Velký podíl na tom má snad jedinečný mix všech možných ras, etnik a kultur, které brazilský národ za staletí zformovaly. Nemalý podíl nese bezpochyby i nadbytek slunce, prozářených dnů a štědrost tropické přírody, které zcela chybí obvyklé nešvary, jako jsou hurikány, prudké výkyvy teplot a zemětřesení.

Na návštěvu je ideální doba

Jsem moc rád, že jsem se ve svém odhadu nespletl. Virus nikam nezmizel, ani jsme ho zatím „neporazili“. Brazílii, která ještě o letních prázdninách sloužila svým střízlivým přístupem k viru a zároveň vysokým počtem nakažených jako odstrašující příklad, Česká republika již před několika týdny předstihla. Navzdory dlouhému jarnímu lockdownu a v podstatě zákazu cestovat. Ukázalo se, že strategie odjet raději z pochmurného listopadu do tropické, veselé a přátelské Brazílie se bohatě vyplatila. Země je pro cestování otevřená, fungují autobusy, lodě, penziony, restaurace. Turisticky vyhlášená místa jsou bez zástupů svátečních turistů, setkávali jsme se jenom s domácími turisty, kteří nikam nespěchají a jsou vždy nakloněni přátelské komunikaci.

Načerpali jsme sluníčko, psychickou odolnost a optimismus do dalších koronavirových dní v Evropě. Je to na vás už taky dlouhé? V únoru se můžete vydat třeba do Mexika!

Další podobné články hledejte na webu HedvabnaStezka.cz.