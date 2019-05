ČÍNSKÝ ŠOK: Testy, pandí zábava a pomlázka na čínský způsob

Při odjezdu do Pekingu a při vědomí výše úvazku jsem si říkala, jak změním životní tempo, že to bude takové klidné, buddhisticky vyrovnané až meditační. Opak je pravdou. Slovy Franty Kocourka – „pořád se něco děje“.

Je pozdní večer- 1.máj- a na mě tady kouká vyčítavě příruční kufřík, že ráno spolu jedeme do Šanghaje, a on zeje prázdnotou. V Číně jsou čtyři dny volna, za to však jdeme do práce v neděli. Nechtěla jsem odjíždět s pracovními resty, a tak jsem se snažila do dneška opravit všechny midterm testy, tedy velké testy, které studenti píšou, jak patrno z názvu, uprostřed semestru.

A že jsem se dozvěděla věci! Tak například hřiště je místo, kde je hodně hrobů (vždyť hřbitov začíná na stejné dvě souhlásky) a louka je místo, kde roste kráva (nedá se vyvrátit, že není pravda). Symbolem českých Velikonoc jsou dvě zvířátka- zajíček a prase. Sladké velikonoční pečivo se jmenuje klobása. Během masopustu se hodně zabíjeli!



Masopust je křišťálová tradice, kdybyste nevěděli (jaké je pak sklo, nechci spekulovat, pravděpodobně krásně křesťanské). Smát jsem se začala při představě, že by bylo pravdivé tvrzení jiného studenta, že lidé organizovali o masopustu zajíčky. Úplně vidím ty šiky zorganizovaných ušatců! Klobouk ale dolů, že byť s různými přesmyčkami, tohle studenti dokážou napsat po třech semestrech studia tak naprosto odlišného jazyka! A české reálie je zjevně baví.

Abych nezapomněla, taky jsem absolvovala s návštěvou z Česka (dětem bylo potřeba poskytnout krom chleba i hry) svou první kungfu show. Já, která se při jménu Jackie Chan ve filmových titulcích s pohrdáním odcházela od obrazovky. Leč předsudky jsou od toho, aby se překonávaly. Show v Red theatre v Pekingu byla povedená, choreograficky i scénograficky zajímavá a bezchybně zvládnutá. Přiznám, chvilkami jsem i já tajila dech anebo obdivně kvitovala pro mě neuvěřitelné výkony.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Děti se taky těšily z pand v místní zoo, prý jich je tady devět. Já jich viděla během návštěvy sečuánského Chengdu o něco víc, město má na pandách postavenou svou turistickou přitažlivost. V Chengdu se totiž nachází Výzkumná základna pro chov pand velkých. Pandami jsou pomalovány i autobusy městské dopravy. Vůbec je na první pohled patrné, jak velký byznys se kolem pand točí. Od plyšáků přes zlaté mince s jejich vyobrazením až po pandí poštu, odkud můžete poslat pohled, jak jinak, než s pandou. Celá základna, tedy spíše zoo, má rozlohu asi 17 hektarů a jde tak o největší zoologickou zahradu v jihovýchodní Číně.



Sečuán je největší útočiště pandy velké a prý tady žije až třetina jejich světového počtu. Základna se věnuje odchovu mláďat a prý i připravuje pandy k vypuštění do volné přírody. Na každý pád zdejší pandy svou roztomilostí dostanou opravdu každého. Mě nejvíc udivovaly místa a pozice, v jakých jsou pandy schopny usnout, do té doby jsem považovala za mistra v oboru našeho kocoura. Ostatně i on je černo-bílý a k malé pandě nemá daleko, protože se mu v mé nepřítomnosti slušně zakulatilo bříško. Prý zajídá depresi z absence své paničky…