ČÍNSKÝ ŠOK: V Pekingu si nezarezervujete místo v restauraci ani u kadeřníka

Jaké to je přijet do Číny a začít zde žít a pracovat? O své postřehy, problémy, ale i úsměvné momenty se se čtenáři serveru Lidovky.cz podělila vysokoškolská vyučující Darina Ivanovová.

Minulý týden končil svátkem (čínské Dušičky) a předpisově krásným počasím. Poučena řadou předchozích svátků jsem už věděla, že nemá smysl vyjet mimo Peking, pokud chci být ušetřena turistického masakru na nějakém atraktivním místě. Ostatně video natočené známým na beznadějně ucpané Velké zdi mi dodatečně stvrdilo správnost rozhodnutí.



Vyrazila jsem na pozvání slovenské kamarádky na páteční oběd do restaurace blízko Pekingské univerzity, prohlídka jejího rozlehlého kampusu s kvetoucími stromy byla naplánovaná posléze. Kamarádčina dcera nás zavedla do své oblíbené junanské restaurace. Právě byla přijata do prestižního magisterského programu výše uvedené univerzity, a to bylo i důvodem veselého společného oběda. A ta radost, když jsem pro ni vyčarovala z kabelky Studentskou pečeť! Trvala na tom, že musíme být u restaurace v 11 hodin, což mě vzhledem v zálibě v pozdních snídaních trochu znervóznilo.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do letošního léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Jak se ukázalo, velmi dobře věděla, proč trvá na dřívější hodině. Stylová restaurace, kde některé stoly byly umístěny v zastřešených loďkách na vodě, z které se zvedal jemný (umělý) opar, byla už skoro plná. Před restaurací řada stoliček, kam byli posazeni čekající zájemci a dostali pořadové číslo se specifikací, zda jde o dvojici, trojici či vícečetnou skupinu. Během čekání v příjemné hudební kulise se o nás starala obsluha, která neustále přinášela různé nápoje (rýžový čaj, liči džus), nakrájené melouny, koláčky, slané pochutiny. Až jsem měla strach, že se zaplácám před samotným obědem. Během dvaceti minut, po kterých jsme se dočkaly (my ženy) svých míst, se všechny stoličky zaplnily a další příchozí už měli čekání na stojáka.



Prý se tady čeká běžně i hodinu a půl, rezervace se nepřijímají. Tahle nemožnost rezervace je v Pekingu poměrně častá, a to i ve službách, jako je například kadeřnictví (na vyprávění o „mém“ kadeřníkovi, doufám, taky dojde). A aby to pěkně odsýpalo, během čekání vás laskavě vybídnou k oskenování QR kódu, otevře se vám přístup k menu a osobní objednávce. Než se se pro vás uvolní místo, máte v mobilu vybráno a objednáno. Čínský způsob sdílení všech jídel mému mlsnému jazyku náramně vyhovuje, nemluvě o krásném pohledu na hojnost nádobí před vámi – břidlicové prkénko, kovové a porcelánové misky, malý gril.

A pro každého jeho talíř, miska, hůlky a dřevěná lžíce. Nebylo tam jídla, které by nebylo chutné - nakládané teplé tofu, studené nudle s ostrou omáčkou, grilované jemňoučké plátky vepřového, slané koláčky obalované v sezamu, křupavé zelené fazolky ve voňavé omáčce, smažená směs zeleniny s mými oblíbeným lotosovým kořenem, štiplavě ochucená rýžová směs, pocukrované sladkokyselé kuřecí kousky…

A na závěr mísa ve tvaru květu s ochutnávkou šesti císařských dezertů, u mě vyhrály „pudingy“ s růžovou vodou a matchou. Na každém stole je krom objednaného pití k dispozici bezedná porcelánová konvice s lehkým rýžovým čajem.

Ano, sotva jsem se od stolu odkulila, můj tělesný profil jasně odkazoval k ranému stadiu těhotenství. Nebýt kofeinového popíchnutí espresem, nevím, zda bych nekverulovala proti plánové vycházce po kampusu Pekingské univerzity. Mimochodem, kampus téhle univerzity se nachází v bývalé císařské zahradě. Skoro by se chtělo říct - kam v Pekingu nemůže jídlo, tam nastrčí císaře.