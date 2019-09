Dobrodružná Albánie. Průzračné moře, nepřeplněné pláže a téměř panenská příroda

JAK SE TAM DOSTAT Kdo nerad využívá služeb cestovních agentur, může se do přístavního města dostat z Česka nekomplikovaně – a často levněji – také po vlastní ose. Nejpohodlnější je to samozřejmě letecky. Z Prahy do Tirany létají dvakrát týdně stroje společnosti SmartWings. Zpáteční letenka pro dvouhodinový let stojí v hlavní sezoně kolem sedmi tisíc korun. Z albánské metropole do Vlory jezdí nepravidelně – obvykle dvakrát do hodiny, ale záleží na obsazenosti –, meziměstské mikrobusy. Jednosměrná cesta vyjde na zhruba sto korun. Počítejte však s tím, že sedět můžete přes dvě hodiny i na plastové židličce v uličce a že nápis „klimatizováno“ na dveřích rovná se otevřené střešní okénko. Nespornou výhodou je, že si autobus můžete „stopnout“ kdekoliv na dálnici. Stačí mávnout rukou. Řadíte-li se mezi trpělivé šoféry preferující pozemní dopravu, můžete do Vlory vyrazit autem. Připravte se však na pořádnou „štreku“. K výpravám do populárních chorvatských prázdninových destinací je potřeba přičíst ještě dalších zhruba 600 kilometrů. Podtrženo, sečteno: výlet z Prahy zabere úctyhodných 19 hodin. Ještě dobrodružněji se jeví alternativa autem do italského Brindisi (1700 km) a odtud přes moře necelých šest hodin trajektem do 130 kilometrů vzdáleného vlorského přístavu.