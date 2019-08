Hory bez davů? Nabízí se třeba bulharský Pirin

Na letní dovolenou do hor se vydává stále více lidí. Mnohá místa, ať již u nás, nebo třeba v Alpách, tak o prázdninách bývají hodně přeplněná. Pro ty, kdo se davům turistů chtějí vyhnout, může být dobrou alternativou bulharské pohoří Pirin. Leží na jihozápadě Bulharska, asi 160 kilometrů od Sofie. Můžete jet autem, ale je to dálka. Komfortnější variantou je letět do Sofie a odtud jet autobusem nebo si půjčit auto.

Pirin je jedním ze tří bulharských národních parků, a to tím nejstarším. A od roku 1983 je zapsán na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Přes 45 vrcholů Pirinu přesahuje výšku 2600 metrů, nejvyšší Vicher je vysoký 2914 metrů. Krajina je plná průzračných horských jezer, narazíte zde i na krasovou oblast s vápencovými útesy a jeskyněmi. Zdejší lesy tvoří převážně borovice, a to včetně vzácných druhů, některé staré až 500 let.

Krásné pláže, čisté moře, moderní letoviska. Bulharsko ale nabízí mnohem víc Turistické stezky jsou tu dobře značené, takže si túry můžete dobře naplánovat. Určitě stojí za to vyšlápnout si k některému z bezmála 180 jezer. Třeba k tomu největšímu a současně nejhlubšímu Popovu jezeru. Leží ve výšce přes 2200 metrů a dostanete se k němu lanovkou od chaty Goce Delčev a odtud již pěšky.

Vynechat byste neměli ani městečko Melnik, jehož 96 unikátních staveb z byzantského a otomanského období z něj činní jedinečnou architektonicko-kulturní památku. Atraktivitu tohoto místa ještě umocňují okolní monumentální pískovcové pyramidy. Služby jako v Alpách O úroveň ubytování a služeb nemusíte mít obavy. V posledních 15 letech sem investoři vložili opravdu hodně peněz. Snad nejvíce je to vidět v městečku Bansko, které budou znát hlavně lyžaři. Jezdí se tu totiž i závody Světového poháru. Ještě před dvaceti lety se tu za lyžováním muselo vyjet po klikaté silnici autobusem. Byla tu jediná lanovka a pár vleků. Dnes je Bansko takovým Kitzbühelem bulharských hor s moderními lanovkami a 65 kilometry sjezdovek.

Centrum městečka je lemované hospůdkami, galeriemi, obchody s nejluxusnějším značkovým zbožím by tu nikdo nečekal. Mění se i další místa v okolí Banska. Například v Betolovotu vyrostlo v podstatě nové malé městečko Pirin Resort. Tady si budete připadat jako v Alpách. A to doslova. Je totiž vybudovaný v duchu typické alpské architektury. Kolem centrálního náměstíčka a na pěší zóně je spousta restaurací, barů a obchůdků. Jsou zde hotely i vilky k pronájmu. Všudypřítomný křik a smečky potulných psů, vzpomíná Čech na první dny v Bulharsku Hlavní chloubou Pirin Resortu je ale osmnáctijamkové hřiště Pirin Golf & Country Club, otevřené v roce 2007. Na jaře a na podzim tu golf lze kombinovat s lyžováním v Bansku.

Naopak dlouhou historii má v Pirinu lázeňství. Jen šest kilometrů od Banska je vesnička Dobriniště, kde vyvěrá 17 termálních pramenů s teplotou 30 až 40 stupňů a kde je i veřejná minerální lázeň. Lázněmi v tom pravém slova smyslu je pak město Sandanski, kde vyvěrá přes 80 pramenů s teplotou 42 až 81 stupňů. Pod širým nebem se tu tedy můžete koupat, i když zrovna nebude moc teplo.