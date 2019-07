Kam na dovolenou? Slovensko nabízí i zubry v pralese

JAK SE SEM DOSTAT Do Nové Sedlice (NS) správního centra Národního parku Poloniny lze jet:

■ autem přes Prešov, Humenné a Sninu. ■ vlakem do obce Stakčín (zpravidla přes Košice) a odtud autobusem do NS (asi 40 km). ■ autobusem do okresního města Snina (i přímo z Prahy) a odtud je to 46 km do NS.