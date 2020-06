Karanténa se podepsala na psychice některých Angličanů. Teď už je nálada dobrá, říká Čech

Petr Karvánek žije a pracuje v Londýně, kde podle jeho slov roušky nenosí skoro nikdo a lidé se příliš neomezují. „Turisté se nevyskytují žádní, ačkoli jsou hranice po celou dobu otevřené. Uzavřené jsou až od 8. června. Platit bude 14denní karanténa,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Anglii vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Oficiálně uzavření vlastně neproběhlo, bylo to vládou pouze doporučeno. To, aby lidé zůstali doma a byly zavřené obchody s výjimkou zdravotníků, zedníků apod. Nošení roušek nebylo povinné.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Nikdo nenosí roušku povinně. Cca 30 % lidí to nedodržuje, od začátku chodí do parku a neomezují se.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Situace se začala řešit zhruba o 14 dní později oproti zbytku Evropy, mohli jsme se proto poučit z toho, co se dělo jinde. Nálada je skvělá, nikdo se moc nebojí, věříme v lepší zítřky.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Turisté se nevyskytují žádní, ačkoli jsou hranice po celou dobu otevřené. Uzavřené jsou až od 8. června. Platit bude 14denní karanténa.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšil?

Nejvíce se těším, až budu moct cestovat. Většina Londýňanů je teď na takových národních domácích prázdninách.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

V Londýně je mix lidí, kteří situaci sledují. Mám ale pocit, že mimo hlavní město je to lidem spíše jedno.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Být v karanténě se určitě negativně projevuje na psychice lidí. Mohou si ale zároveň uvědomit, co v životě potřebují a co ne. Ekonomicky to má také obrovské negativní dopady.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Dopady na britskou ekonomiku zatím nejsou známé, ale vypadá to, že stát byl na něco podobného skvěle připraven. Vyplácí 100% mzdy, a to ještě další tři měsíce, pak se platby sníží na 80 %. Ukazuje to, že země byla dobře připravena.