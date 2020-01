Kultovní korsická GR20. Jedna z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších dálkových stezek

Který milovník pěší turistiky by neznal kultovní GR20? Světoznámá turistická stezka prochází středozemním Korsiky a vede ze severu ostrova až na jeho jih. Velmi často bývá označována za nejkrásnější turistickou stezku na světě, ale zároveň je považována také za nejobtížnější ze všech tras GR.

Zhruba 180 kilometrů dlouhá a velmi dobře značená stezka se dá pohodlně zvládnout v 15 dnech. Nejlepším obdobím, kdy na trek po GR20 vyrazit, je přelom června a září – většina chat je otevřena, počasí není tak horké a stezka je méně přeplněná. Noclehy ve vlastních stanech na trase umožňují horské kempy a tábořiště, případně horské chaty, které poskytují veškeré zázemí. Počítejte také s nutností vlastní stravy, přičemž během přechodu není mnoho možností potraviny dokupovat. Stravovat se můžete případně i na horských chatách.



GR20 se na dvě části – mezi Calenzanou a Vizzavonou leží její severní část, ta jižní pak začíná Vizzavonou a končí Concou. Severní část stezky je kvůli strmým a skalnatým úsekům mnohdy považována za obtížnější, ale zároveň i za krásnější. V jižní části mohou chůzi komplikovat vyšší teploty, a to především v letních měsících.

Středobodem stezky je právě Vizzavona, kde někteří končí, jiní začínají a pro mnohé je pouze pomyslnou fajfkou na celé trase. Pokud plánujete absolvovat jen jednu část stezky, vyhraďte si nějaký čas navíc pro poznávání korsického ostrova. Oceníte výhodnou polohu Vizzavony, odkud pohodlně dojede vlakem do hlavního a také největšího města Korsiky Ajaccia, rodiště slavného Napoleona Bonaparte, nebo do Bastie s historickou městskou čtvrtí Terra Vecchia a starým přístavem Vieux Port.

Když se na celou trasu GR20 necítíte

Absolvovat celou trasu GR20 – to je skutečná výzva i pro ostřílené a zdatné horaly, kteří v nohách již nějaký ten kilometr mají. Úspěšné zdolání celé trasy vyžaduje dokonalou kondici, a to jak tu fyzickou, tak i psychickou. Jak už ale bylo předznamenáno, není neobvyklé, že mnozí absolvují pouze jednu část stezky.

V severní části stezky se z Calenzany, která se nachází nedaleko Calvi, vydáte přes překrásná horská sedla Bocca a Reta či Col de Vergio, kde vás přivítá mohutná šest metrů vysoká socha Krista z růžové žuly. Zdoláte jedny z nejvyšších vrcholků Korsiky – Monte Cinto (2706 m), Monte d’Oro (2389 m) a Monte Rotondo (2622 m). Odměnou za všechnu tu námahu a úsilí při zdolávání náročné trasy do Vizzavony vám bude neopakovatelný pohled na třpytivou hladinu ledovcového jezera Lac de Nino uprostřed travnatých luk a i další dvě jezera Lac de Capitello a Lac de Melo obklopená drsnými horninami z ptačí perspektivy nebo dechberoucí příroda údolí Manganello. Pohybovat se budete zejména ve skalnatém terénu a ani pasáže s řetězy nejsou na této části trasy výjimkou.

Na jižní části trasy, z Vizzavony do Concy ležící poblíž Porto Vecchio, zdoláte nejprve horské sedlo de Capannelle, přenocujete u chaty Bergerie de Ghjalcone, pokračovat budete k vrcholu Punta di u Prati, do sedla Bocca di l´Usciolu, k útulně Refuge d’Asinao a poslední zastávkou na cestě do Concy bude Refuge de Paliri. Během svého putování pokoříte dvoutisícové vrcholy jako jsou Punta della Cappella (2041 m) nebo Monte Incudine (2136 m), odkud se vám naskytnou úchvatné výhledy na Plateau de Coscione. Přestože tato část trasy je často považována za méně atraktivní, Korsika obecně disponuje velice pestrou a proměnlivou přírodou, takže se můžete spolehnout, že každý den a každá část trasy bude úplně jiná než ta předešlá.

Celý ostrov je doslova protkán turistickými stezkami, a tak se možných alternativ za GR20, které jsou méně náročné, ale nikoliv méně krásné, nabízí hned několik. Vůbec nejznámějšími jsou stezky Mare e Monti (od moře do hor) na severu poblíž Calenzana, Mare à Mare (od moře k moři) Nord v horském sedle Col de Vergio a Mare à Mare Center v sedle Bocca di Laparo.

Příroda především!

Vzhledem k tomu, že celá stezka GR20 leží na území Regionálního přírodního parku Korsika, je příroda podél ní velmi křehkou entitou, která by měla být maximálně respektována a chráněna. K udržení osobitého charakteru a jedinečného přírodního prostředí nejen GR20, ale i celé Korsiky může (a měl by!) přispět každý turista. Stačí jen dodržovat několik velmi jednoduchých zásad chování:



Táboření „na divoko“ je po celé trase GR20 zakázáno

K odstavení auta využívejte pouze určená parkoviště



Co si s sebou přinesete, také si odneste – nenechávejte na trase odpadky



Respektujte soukromý majetek, zemědělské plodiny a zvířata



Dejte pozor na divoká zvířata



Netrhejte květiny



Držte si své psy na vodítku



Vyhněte se kouření a nerozdělávejte ohně



Vyzkoušejte nejkrásnější závod na světě



Korsika v průběhu června příštího roku vedle turistů a horalů jistě bude lákat také mnoho nadšených běžců. Těm se totiž otevře unikátní příležitost vyzkoušet si kultovní GR20 v historicky prvním běžeckém závodě.

Ultra Trail GR20 nabídne na této notoricky známé evropské turistické stezce závod na 180 kilometrů ve čtyrech etapách, který bude zahrnovat i výstup 14 000 metrů. Ti největší borci mohou závod absolvovat samostatně, šanci ale dostanou i ti, kdo si sami netroufnou a běžet bude možné ve dvojici či v týmu.

Organizátoři si dávají za cíl vytvořit nejkrásnější závod světa na nejkrásnější stezce světa a věří, že se závod stane skutečným zrcadlem Korsických hor.

