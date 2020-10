V karanténě na Tchaj-wanu? Neustále vám sledují telefon a třikrát denně nosí jídlo, říká Čech

Prokop Holý žije a podniká na Tchaj-wanu dva a půl roku. V karanténě se ocitl v cizí zemi na začátku jara. „Když jsem se na Tchaj-wan vracel z České republiky, skončil jsem v karanténě. Po příletu mě sami kontaktovali a dali mi veškeré instrukce, třikrát denně mi nosili jídlo a celou dobu sledovali polohu mého telefonu, zda karanténu opravdu dodržuji,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Tchaj-wanu vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Tchaj-wan je jedna z mála zemí v Asii, která se k celé pandemii covid-19 postavila velice zodpovědně. Obyvatelé Tchaj-wanu se poučili z předešlé pandemie SARS, která zde proběhla před necelými dvěma desetiletími. Na Tchaj-wanu se koronavirus prakticky nevyskytuje. V celé zemi je aktuálně 22 aktivních případů (počet obyvatel Tchaj-wanu je 23,7 milionu). I přes tato pozitivní čísla ale nemůže být o žádném uvolňování ani řeč.

Roušky jsou povinné ve všech dopravních prostředcích a ve většině uzavřených prostorech. U každého vchodu do metra či obchodního centra stojí ochranka, která nikoho dovnitř bez roušky nepustí. Uvolňování probíhá spíše mezinárodně. Pomalu do země mohou cestovat lidé z okolních zemí, pokud mají negativní výsledeky testů, správné vízum, důvod a nemají problém být ve 14denní karanténě po příjezdu (negativní test nemá na délku pobytu v karanténě žádný vliv).

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ministr zdravotnictví Tchaj-wanu vytvořil krizový štáb. Tento krizový štáb, ve kterém je pan ministr předsedající, vydává veškerá nařízení, která nejsou nikým zpochybňována a všemi dodržována. Přijde mi, že si na opatření lidé zvykli velice rychle. Byl zde prosazen zákon zakazující si z celé této pandemie dělat srandu nebo celou situaci zlehčovat či zpochybňovat. Je také zakázáno veřejně obchodovat s rouškami či jiným zdravotním materiálem, vše je přísně kontrolováno a rozdělováno vládou.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Přijde mi, že nálada se ve společnosti mění úměrně počtu aktivních případů, a především odkud tyto jednotlivé případy pochází. Přijde mi, že na začátku pandemie většina případů byla přivezena především zdejšími obyvateli. I když si člověk zapomene roušku doma, může obdržet roušku zadarmo v jakékoliv stanici metra.

Pociťuji, že nálada se u obyvatel Tchaj-wanu mění podle toho, zda přibývá či ubývá aktivních případů a také dle toho, kdo je přenašečem. Tak například, před dvěmi měsíci přicestoval na Tchaj-wan jeden student z Belgie s nákazou covid-19. Pamatuji si, že v té době kdo vypadal jako cizinec, byl daleko více kontrolován. Musel čelit podezíravým pohledům a občas i slovním poznámkám.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Na turistické vízum se na Tchaj-wan přicestovat prakticky nedá. Vycestovat se samozřejmě dá, nicméně při návratu (pokud člověk má rezidentní vízum) se musí podrobit testu a zároveň 14denní karanténě bez ohledu na negativní výsledek testu. Proto lidé prakticky za turismem necestují, cestují po Tchaj-wanu nebo po ostrovech, které k Tchaj-wanu patří.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšil?

Ze začátku jsem si na všechna opatření zvykal pomalu, zapomínal jsem si roušku a tak podobně. Po nějaké době jsem si na to zvykl a v současné době mi to nepřijde jako něco divného. Sám jsem zažil karanténu na začátku jara, když jsem se na Tchaj-wan vracel z České republiky. Po příletu mě sami kontaktovali a dali mi veškeré intrukce, třikrát denně mi nosili jídlo a celou dobu sledovali polohu mého telefonu, zda karanténu opravdu dodržuji.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Ano, sleduji. Zprostředkovával jsem rozhovor s panem primátorem Hřibem pro tchajwanská média pri příležitosti návštěvy předsedy Senátu a jeho delegace. Lidé berou celou situaci velice vážně a jsou velice obezřetní, na evropské poměry někdy až moc.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Myslím si, že dokud na světě není jednotný fungující systém, který by dokázal tuto pandemii zmírnit, a karanténa a nošení roušek je jedna z mála věcí, které fungují, tak mi nezbývá nic jiného, než to ohodnotit jako pozitivní. I když bych karanténu nikomu dobrovolně nepřál.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Tchaj-wan je velice bohatá země. Systémem a ekonomií má blízko k Japonsku. Pochází odtud největší značky výrobců počítačů (Asus, Acer). Z Tchaj-wanu také pochází největší výrobce mikročipů.