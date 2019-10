NOMÁDI: 6 věcí, které budete dělat, pokud se rozhodnete cestovat Maluchem

Tohle léto jsme podnikli druhou velkou cestu starým polským žihadlem Fiat 126 alias Maluch. Netroškařili jsme a vyrazili až k vysněnému cíli: průsmyku Passo della Stelvio. Celkově jsme projeli 7 států: Česko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálii, Slovinsko a Polsko. Při předchozí cestě jsme najeli 2 345 kilometrů a při té letošní 3 626 kilometrů. Při takové porci kilometrů jsme se naučili pár věcí, které je s Maluchem potřeba umět.

Vyndavat motor kdekoliv

Maličkost – že jo. Dřív nebo později se to stane určitě součástí výpravy. Stačí na to jeden člověk.

Menší komplikace ale může nastat, když ho musíte vyndat po tom, co jste sjeli z výšky 2 800 m. n. m. a jste vlastně rádi, že jste rádi. Když ale motor drží na pár šroubech, tak se vás nikdo neptá, jestli jste na tahání 40 kg železa dostatečně fit. Co vám práci ale určitě dost ulehčí, je správné nářadí. Což o to, jako hever mohou posloužit dva lidi a špalek na podepření, pro nastartování s přetrženým startovacím lankem můžete použít klacek (ano, jsme mistři improvizace), ale doporučujeme se takovému adrenalinu vyhnout.