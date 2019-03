NOMÁDI: Bürstner Ixeo Time it 726 G - hotel na kolech pro dva

Na vrcholcích hor sníh, dole v údolích svěží zeleň. Na silnicích klidný provoz i v místech, která v letní sezóně pravidelně plní s vykřičníkem dopravní zpravodajství. V kempech, ač Evropa zažívá nebývalý boom obytných vozů, si místo na stání můžete opravdu vybrat. To zažijete, když vyrazíte na cesty mimo sezonu, přesněji na jaře. Tedy třeba právě teď.

Tady končí asfalt. Dál už to autem nejde. Na západním konci Bohinjského jezera je jediný kemp: Zlatorog. Není to žádné naleštěné “přístaviště” pro obří obytná auta německých seniorů, spíše základna pro výlety do hor. Místo, kde najdete dodávky, které už si ve firmách svoje odpracovaly a teď slouží druhý turnus s podomácku vyrobenými vestavbami, či obytná auta na cestě ke stádiu zvanému veterán.



Kemp se rozkládá na břehu jezera s průzračnou a ledovou vodou, jen pár desítek metrů od ústí řeky Savice a je tak trochu “na punk” (o cestování dodávkou “na punk” více čtěte zde). Prostě se parkuje, jak to komu vyhovuje. Nejlepší místa leží přímo na břehu jezera.

Přijíždíme na místo odpoledne a přestože Bürstner Ixeo není zrovna žádný drobek, ve verzi 726 G měří na délku osm metrů (včetně spuštěného nosiče kol), bez problému parkujeme dva metry od vodní hladiny. Výhled na jezero, ze kterého prudce vyrůstá horský masiv, je okouzlující. Jedno je jisté: večerní posezení u grilu bude mít parádní atmosféru. Má, ale hory se připomenou důrazně. Za soumraku teplota rychle letí dolů. Pak stačí za sebou zaklapnout dveře nástavby, zatáhnout rolety přes okna, na ovladači v kabině nastavit příjemnou pokojovou teplotu a počkat, až se nezávislé topení nejprve přihlásí lehkým zahučením. Teplý vzduch pak rychle vyplní interiér auta…

Na palubě

Bürstner Ixeo Time it 726 G typ vozu: Fiat Ducato

rok výroby: 2016

délka vozu: 7140 mm

výška vozu: 2800 mm

váha vozu: 3128 kg

šířka vozu: 2300 mm

počet míst na jízdu: 5

počet míst na spaní: 6

max. výkon motoru: 148 k

zdvih. objem: 2,3 Mjet

převodovka: manuální - 6-ti stupňová

doložnost: 372 kg

Vůz byl pronajat u společnosti Barth-Caravan (www.barth-caravan.cz).

Druhý den je čas podívat se na tento kout Slovinska z vodní hladiny. Bohinjské jezero v turistické sezoně křižují elektřinou poháněné lodě. Ale nejlepší pohled je stejně z kokpitu kajaku. Vodní plocha má podlouhlý tvar. Od ústí říčky, která jezero napájí, po Ribčev Laz “na konci” je to necelých pět kilometrů. Skládací Oru Kayak plavbu tam zvládne do hodiny, na zpáteční cestě se zvedá protivítr. Lehká loď je citlivá na vítr, ale pohled na “barokně” osvětlenou horskou scenérii se sloupy světla, které se derou škvírami v mracích, je skvělý. Mraky se ženou od západu, vítr také a z vln se rozstřikují spršky kapek pokaždé, když se do nich příď kajaku zakousne. Kdo dělá vodní sporty, musí počítat s tím, že se občas namočí, říká se. Nicméně tohle je přesně situace, kdy člověk ocení služby hotelu na kolech, v našem případě Bürstneru Ixeo Time it 726 G. Nemusíte se soukat z mokrého neoprenu před autem, nemusíte řešit, kde vlhké věci usušíte, a horká sprcha v prostorné koupelně spojené s toaletou je fajn bonus.

Co se týče podmínek na palubě, je zmíněná verze Bürstner ideální pro dva dospělé. Přesněji slovo ideální přesně nevystihuje dostatek prostoru pro dvoučlennou posádku. Pohodlnou lavici v obytné části, která má dost dlouhý sedák pro chvilku s knihou, když se uvelebíte “napřič” s polštářem za zády. Dobře vyřešený přechod do kokpitu, tvořený „přílivovou vlnou” nástavby skrývající spouštěcí dvoulůžko, s oběma otočnými kapitánskými křesly.

Do nástavby, která má i s držákem na kola délku 8 metrů, se vešla dvě samostatná podélná lůžka přístupná po schůdku. Pod nimi v Bürstner zaparkovali rozměrnou garáž. Pro deset dní trvající cestu vedoucí přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko jsme v nákladním prostoru vezli plnohodnotnou rezervu, věci na venkovní posezení včetně grilu, skládací kajak a „pádlovací“ věci včetně pádla. Přesto garáž působila neustále poloprázdným dojmem.



Jinými slovy: dvojčlenná posádka modelu Ixeo Time it 726 G se s nedostatkem úložných prostor rozhodně potýkat nebude. Šikovné sedadlo vedle stolu, které cestovatel obývající sedadlo spolujezdce využije jako taburet. Šířka vozu, oněch 20 centimetrů navíc vůči půdorysu normální dodávky, a k tomu kolmé stěny nástavby, konstruktérům umožnilo vytvořit na palubě pohodlné zázemí. Kuchyňský kout má tvar do L, tříhořákový vařič a dost pracovní plochy. K pocitu prostornosti pomohlo i řešení koupelny s oblou stěnou. Co neoceníte, je, když zámek koupelnových dveří začne po prvním dnu na cestě stávkovat a dveře se za jízdy otevírají. Podrobný průzkum odhalil, že dveře si „sedly” a zámek nezapadal. Video najdete zde.

Jízdní vlastnosti aneb Pozor na „řezání“ zatáček

Po rozcvičce při překonávání Šumavy přišla zatěžkávací zkouška na Tauernské dálnici A10. Vůz na podvozku Fiat Ducato byl osazen dieselovým motorem o obsahu 2,3 litru s výkonem 109 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Je jasné, že s vysokou nástavbou to není žádný závodní speciál, nicméně nejen na rakouské dálnici ukázal, že udržovat cestovní rychlost kolem 100 kilometrů v hodině mu nečiní žádný problém. Stejně jako předjíždět kamiony. Na „přeletovou” stovku v hodině stačilo udržovat ručičku otáčkoměru kolem hodnoty 2 500. Pro srovnání: při stejných otáčkách se Hymer Car Yellowstone, klasická dodávka s obytnou vestavbou osazená 159kilowattovým motorem, hnal po dálnici 130 kilometrovou rychlostí a projevoval značnou vůli zrychlovat (celý test Yellowstonu najdete zde).

Jedno specifikum řízení Ixeo Time it 726 G se ukázalo ve slovinských horských městečkách. Kvůli širšímu „zadku” obytného vozu má zadní náprava větší rozchod, než přední. Tedy vzdálenost mezi koly vzadu je větší, než vepředu. Rozhodně tedy není dobrý nápad řezat zatáčky lemované obrubníky. Následuje spravedlivý trest v podobě nepříjemného drcnutí, když vnitřní zadní kolo narazí na beton. Obecně se tohle auto řídí příjemně, jako všechny moderní dodávky. A při klidné jízdě, nenaložené až po střechu, si řekne kolem deseti litrů nafty na sto kilometrů.