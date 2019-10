NOMÁDI: Dva Češi si na Zélandu postavili obytné auto na rok života, před tím vozilo jeptišky

Nový Zéland. Země životu v autě zaslíbená. Pokud se tam chystáte ať už na dovolenou nebo na celý rok díky Working Holiday vízům, cestování autem je ta nejlepší a nejsvobodnější možnost, jak si tuto zemi užít naplno. V tomto článku se dozvíte vše ohledně koupě auta, přepisu, kempování i proč se vyplatí mít Self Contained certifikát a další praktické tipy a rady.

Naše první vanlifová zkušenost byl Island v roce 2016. Dojeli jsme tam s Mitshubishi L300 4×4, který bylo a vlastně pořád je, přestavěný na obytňák (o cestě po Islandu čtěte zde.



Zéland přišel rok potom. Při výběru auta jsme měli dost jasno. Michal má skoro dva metry a věděli jsme, že do nějakýho malý autíčka se nevejdem. Naším požadavkem byla hlavně kuchyně uvnitř, kde se bude dát vařit i v dešti a bude se u toho dát aspoň trochu pohodlně sedět. Nakonec jsme si pořídili Toyotu Hiace, prodlouženou verzi, krásný červený auto a pojmenovali ho Vánek.

Koupě auta

Kupováním auta na Zélandu rozhodně není, nebo aspoň nám se to nestalo, jednodenní záležitost. My si na to vyhradili celých sedm dní a auto jsme koupili až den šestý. Může se Vám stát, že ho pořídíte hned první nebo druhej den, ale spíš počítejte víc.



Jsi zručný a chceš ušetřit? Kupuj auto od místňáka

Každopádně na Zélandu fungují s auty dva trhy. Backpackerský/cestovatelský a pak místní. Výhoda toho backpackerskýho je, že koupíte auto, který už je předělaný, aspoň trochu nebo samozřejmě už krásně předělaný. Nevýhoda je vyšší cena. Koupit auto od místňáků je podle nás lepší volba, pokud je člověk aspoň trochu zručnej a umí použít kladivo a pilu. Kiwáci většinou nemají zdání o tom, za kolik backpackeři auta prodávají a proto se ceny pohybují v normálních kategoriích. Nevýhodou je, že auta jsou většinou nepředělaná. Pro nás to byla rozhodně výhoda a hlavně výzva. Postavit si svůj vlastní domov na kolečkách, kdo by to nechtěl. Sice dovést Vánka k dokonalosti nám trvalo skoro celou dobu, co jsme na Zélandu byli, ale stálo to za to.

Naše auto jsme našli na stránce www.trademe.co.nz. Koupili jsme ho od kostela, vozilo jeptišky na výlety. Dále můžete vaše vysněné auto koupit na fb stránkách/skupinách nebo přes stránku backpackerboard.co.nz.



Samotný přepis auta vám zabere jen pár minut a dá se vyřešit na kterékoliv poště. Stačí vyplnit dva jednoduché formuláře (jeden pro kupujícího a druhý pro prodávajícího), zaplatit pár dolarů na přepážce a auto je vaše.

Self Contained pro volnější kempování

Abychom mohli být trochu svobodnější a nemuseli jsme spát pokaždý v placených kempech, tak jsme si přestavěli Vánka na self contained auto. Což ve zkratce znamená, že si auto dokáže uchovávat odpad, který pak můžete zlikvidovat na tzv. dump stations. Na těchto stanicích se nachází otvor do kanalizace, kam se vypouští odpadní voda. Dále hadice s užitkovou vodou na vypláchnutí a zpravidla i další hadice s čistou vodou na doplnění. K tomu, aby vaše auto dostalo cerifikaci self contained musí splňovat pár pravidel, která se musí dodržet, bez nich to prostě nejde.

Auto musí mít vlastní záchod, pro dva lidi v autě by měl mít kapacitu 6 litrů (3 litry na osobu). My ho třeba nikdy nepoužili (na Zélandu je dostatek záchodů všude), ale být tam musí. Záchod musí být k dispozici a v případě nouze použitelný, i když je rozložená postel.

Pro dva lidi musíte mít dva 24litrové barely na vodu (12l/os). Jeden je na vodu čistou a druhý na odpadní. Odpadní barel by měl mít též odvzdušnění vyvedené ven z auta a rovněž by se měl dát snadno vyprazdňovat na dump stations. V případě trvale upevněného barelu musí být vyřešeno vypouštění odpadní vody přes dostatečně dlouhou hadici. Dřez na mytí nádobí, přes který bude čistá voda proudit do odpadního barelu přes sifon. Buď přes manuální pumpičku na vodu, nebo přes malé elektrické čerpadlo. Místo dřezu se dá použít levná nerezová miska s vyvrtanou dírou na odpad. My měli regulérní dřez, který samozřejmě funguje o něco lépe.



Také je nutný odpadkový koš s víkem. Vše by mělo být bezpečně a pevně uchycené na svém místě. Různé „gumicuky“ vidí komisaři opravdu hodně neradi.

Pokud do vašeho auta vměstnáte všechny tyto věci, můžete dojet za komisařem, který vše zkontroluje. Když uzná auto za způsobilé a vše je správně provedeno, tak vám dá dozadu modrou nálepku a tím jste označeni za self contained auto. Poté vám poštou příjde ještě certifikační karta, kterou musíte umístit za čelní sklo. S takto označeným autem poté můžete bezplatně přespávat na stovkách dalších míst po celém Zélandu, která jsou pro tento účel určená.

Kempování & mobilní aplikace

Seznam kempů a volných tábořišť najdete v aplikacích wikicamps nebo campermate. V těchto apkách najdete mimo jiné i další informace, například kde se nachází veřejné prádelny, sprchy, bazény, zmíněné dump stations apod. Na Zélandu fungují kempy pro self contained a pro non self contained. Můžou být oba placené, nebo neplacené.

Existují místa mimo kempy, kde můžete spát v Self Contained autech. Ty najdete většinou na stránkách jednotlivých oblastí nebo právě ve výše zmíněných aplikacích. Tahle místa vám ušetří spoustu peněz, ale dost často se setkáte s nechutí místních, kteří na vás budou troubit, případně i horší věci. Než pojedete na nějaké takové místo, raději si přečtěte komentáře od jiných cestovatelů, ať si uděláte obrázek, do čeho jdete.

Někteří chytráci tohoto systému bohužel zneužívají a po úspěšné certifikaci vrátí všechny věci zpět do obchodu jako nepoužité, kvůli ušetření místa v autě. Samotná certifikace totiž platí 4 roky. Nicméně v poslední době se už na některých tábořištích nekontroluje pouze přítomnost nálepky, ale také zda opravdu je reálně v autě vše, co tam má být. Pokud vám třeba bude chybět záchod, tučná pokuta vás nemine.

Přestavba a vybavení

Mimo všechny tyhle záležitosti jsme našeho Vánka vybavili dvouplotýnkovým vařičem a 4kg plynovou bombou, která nám pohodlně vystačila na více než měsíc vaření. Plynová bomba se dá za pár dolarů doplnit na každé benzínce, kde nabízejí LPG.

Dále jsme pořídili nástavbovou baterii na vnitřní osvětlení, nabíjení telefonů apod. Baterie byla propojena s alternátorem přes automatické relé. Při jízdě se nabíjely obě baterie současně (startovací i nástavbová). A při vypnutí motoru se baterie od sebe odpojily, tudíž jsme používáním elektřiny vybíjeli pouze tu nástavbovou, startovací zůstala vždy nabitá.

Do toho všeho jsme zapojili relativně velký 110W solární panel, který přes kontrolní jednotku nabíjel nástavbovou baterku. Musíme uznat, že investice do soláru se opravdu hodně vyplatila. Energie bylo dostatek i na termoelektrickou lednici, která mohla být za slunečných dní zapnutá prakticky celý den, i když bylo auto zaparkované. V případě vybití nástavbové baterky se lednice automaticky vypnula.

Vnitřní i venkovní osvětlení nám obstaraly LED pásky z Ebay. No a jako takovou třešničku na dortu jsme pořídili dva malé červené kajaky, se kterými jsme se nemuseli omezovat pouze na souš.

My jsme s Vánkem procestovali celý Zéland a nikdy nás nezklamal. Vánka jsme na konci našeho dobrodružství poslali dál, dalším Čechům. Pokud ho na Zélandu potkáte, určitě ho od nás pozdravujte!