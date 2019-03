NOMÁDI: S kočárkem i na ledovec. Cesty s dětmi nemusí končit jen v zábavním parku

O tom, že rakouské Alpy jsou nádherné, netřeba dlouze nikoho přesvědčovat. Zkrátka kdo jednou zkusil, nechce jinak. Ale že se cest třeba na takový dachsteinský masiv nebo k ledovcovým jezerům nemusíte vzdát, ani pokud máte malé děti, o tom vás s chutí přesvědčí právě vznikající průvodce Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí.

Proč zrovna s dětmi do Rakouska?

Kromě dechberoucích výhledů, krásné přírody a blahodárného účinku čistého alpského vzduchu, který přijde vhod nejen dětem trpícím na častá onemocnění dýchacích cest, má Rakousko řadu předností, které ocení nejeden rodič malých dětí.

Rakousko je baby friendy, tedy vlastně kinderfreundlich! Pokud se domníváte, že s kočárkem je třeba jezdit na dovolenou výhradně do nížin a korzovat kolem jezer po cyklostezkách, určitě vás překvapí, že snad na každém rakouském „kopečku“ najdete i výšce 2. 000 m n.m. alespoň jednu panoramatickou trasu sjízdnou s kočárkem.Tematické stezky pro rodiny s dětmi jsou tu na každém kroku. A ne ledajaké! Často se podobají zábavním parkům. Jejich velkou výhodou je, že na nich tradiční syndrom bolavé nožičky jako by nebyl. Děti vesele hopsají od atrakce k atrakci, kilometry naskakují a rodiče mají dostatek příležitosti vychutnávat si pohledy na skalní masivy a zavzpomínat na doby své největší slávy, kdy zdolávaly vrcholek za vrcholkem a denně minimálně 20 km. Četnost vět „Už tam budem?“ a „Já už nemůžu.“ tady výrazně klesá.

S dětmi v báglu Jana Červenková je maminka se dvou malých dětí (aktuálně 5 a 7 let), která sdílí své cestovatelské zkušenosti formou blogu www.sdetmivbaglu.cz. Na základě jejích zkušeností vznikl již průvodce Českosaským Švýcarskem určený právě rodinám s malými dětmi a nyní můžete vznik druhého průvodce věnovaného právě Rakousku podpořit v rámci crowdfundingové kampaně Hithit.

Přeprava kočárku lanovkou není problém, protože většina lanovek s letním provozem je kabinková. A co víc. Pokud si chcete vyzkoušet náročnější terén bez kočárku, je zcela možné, že narazíte na místa, kde vám zdarma zapůjčí krosničku na dítě (a nebo terénní kočárek).



V Rakousku neplatíte za malé děti! Zatímco v našich končinách je běžné, že děti od 2-3 let již platí za ubytování a od 4 let za lanovky, v Rakousku je obvyklé, že děti do 6 let neplatí. A i když se může zdát, že vás taková dovolená vyjde hodně draho, protože pravda jest, Rakousko není nejlevnější, opak je pravdou. Pokud pečlivě zvolíte ubytování, které spadá do jedné z hojných sítí disponující věrnostní kartou hosta, tzv. guest card, může se stát, že po celou dobu své dovolené nebudete muset vytáhnou peněženku. Tedy pokud nedostanete zrovna chuť na tradiční bratwurst nebo Radlera. Všechny jízdy lanovkou, vstupy na tematické stezky, na pláže na břehu jezer či do aquaparků, tu můžete právě díky těmto kartičkám mít zdarma. Nehledě na to, že v rakouských Alpách je i řada kempů s perfektním zázemím pro děti, kde najdete levnější ubytování.

V Rakousku se budete cítit jako u moře! Rakousko nejsou jen hory. Rakousko nejsou jen velká jezera Solné komory. Najdete tu nespočet menších jezer, které vyzývají ke koupání. Často u nich najdete písečné plážičky a zázemí pro děti. A nic se nevyrovná kombinaci osvěžující koupele ve vodě dosahující kvalit pitné vody a výhledům na majestátní skalní masivy.

V Rakousku si vychutnáte nevšední pestrost dní! V létě není problém se během jednoho jediného dne ocitnout na sněhu a stavět s dětmi sněhuláka a den pak zakončit koupáním na prosluněné pláži a děláním báboviček. Najde se tu pro každého něco. Od jezer přes skalní masivy až po soutěsky, které jsou oblíbeným výletním cílem rodičů s dětmi. Protože jestli něco děti baví, tak je to chůze do schodů! V Rakousku najdete ale i soutěsku celou sjízdnou s kočárkem!

V Rakousku nešlápnete vedle! Ať si vyberete jakékoliv místo, neuděláte chybu. S malými dětmi je samozřejmě praktičtější vydat se do oblasti protkané lanovkami s letním provozem. Určitě jsou střediska, která jsou pro rodiny s malými dětmi doslova ideální a pak střediska, která se hodí spíše pro starší děti. Ale troufám si tvrdit, že ať se ocitnete kdekoliv, všude budete nadšení, protože tady se na děti opravdu myslí.

Do Rakouska pěšky, s kočárkem i na kolech! Ano, ani na kola tu nemusíte zapomenout a nemusíte mířit jen k rakouským jezerům s cyklostezkou kolem dokola. Navíc, rakouští řidiči jsou velmi ohleduplní! A nejen, že alpským údolím vede jedna cyklostezka za druhou, tak i na hřebenech hor se dají podnikat cyklovýlety s malými dětmi. Ti odvážnější mohou vyzkoušet i několikakilometrové sjezdy, protože přeprava kol lanovkou nebývá problém. Pro ty, co mají rádi adrenalin, ale na sjezd na kole si netroufají, tu je možnost si i s malými dětmi vyzkoušet sjezd na terénních tříkolkách.

Suma sumárum, jestli je nějaká země v zahraničí, která stojí za to s dětmi navštívit, je to určitě Rakousko. To však nic nemění na tom, že i v naší krásné zemi je řada míst, která stojí za vidění. A já jsem moc ráda, že vám je pomáhám objevovat. Protože společné toulky přírodou s dětmi jsou nesmírně obohacující. Jak pro rodiče, tak pro děti.

A kde se nám hodně líbilo?

Nikdy nezapomenu na naprosto úchvatné ledovcové jezero Weißsee v oblasti Hohe Tauern. Strávit červnovou noc ve výšce 2.500 m n.m a ráno se probudit do čerstvého sněhu bych doporučovala všem, stejně jako procházku kolem blankytně modrého jezera plného ledových ker. Tady platilo, že děti dětem ke hře stačí opravdu málo. Jen kameny a sníh.

Děti by daly nevím co za možnost vrátit se na Geisterberg v St. Johann in Pongau, kde se ocitly doslova v dětském ráji. Budiž jim to přáno, protože ty výhledy z obřího dětského hřiště uspokojily nejedno dospělé oko.

Dokonalý mix přírodních krás a zábavy pro děti jsme zase našli na tematické stezce v Mühlbach am Hochkonig. Tam se protnula 100% očekávání dětí i naše od dokonalé dovolené.

Víc než 100 výletních míst prozkoumaných na vlastní nohy či kolečka kočárku a další rady a tipy najdete v chystaném průvodci Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí, na němž se podílelo více než dvacet rodin, které pojí láska k horám a cestování. Průvodce je psán s láskou a nadšením. Od rodičů rodičům.