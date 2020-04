NOMÁDI: Moc staří na práci, ale příliš mladí umřít, na cestování tak akorát, řekli si a odstěhovali se do obytňáku

Žili jsme v zaběhaných kolejích – práce, domov, práce, a tak jsme se rozhodli svůj život změnit. Byli jsme unaveni z neustálého stereotypu a omezené volnosti. Doplatili jsme hypotéku, děti vyrostly a opustily byt, a tak se objevila jedinečná příležitost nastartovat změnu.

Chytili jsme se možnosti nepromarnit náš životní čas. Řekli jsme si: „Moc staří na práci, ale příliš mladí umřít, na cestování tak akorát.“ A tak si už řadu měsíců plníme svůj sen. Čím déle cestujeme, tím více se utvrzujeme v tom, že jsme udělali správnou věc. A to i když se situace změnila a my jsme uvízli v Maroku.



Jmenuji se Zdenka, s mým partnerem Mikem a naším obytným vozem Méďou trávíme už více než 200 dní na cestě po evropských zemích. Navštívili jsme Slovensko, Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Španělsko, Maroko. Tento text píšeme z Maroka, kde je situace podobná jako jinde v Evropě. Uvízli jsme zde kvůli pandemii koronaviru. Jsme v kempu v karanténě. Zatím nevíme, kdy se dostaneme domů, a nechceme podléhat panice, a tak se snažíme prožít každičký den na maximum. Točíme videa, píšeme články a užíváme volnost, kterou v této situaci máme.

Méďa se stal členem naší rodiny v květnu 2019. Vznikl v Německu. Museli jsme si ho nejdříve trochu přizpůsobit (instalace solárních panelů, výměna chemické toalety za suchou kompostovací, vyřešit internetové připojení atd.). Více o autě a jeho výzdobě ve stylu z doodle art malůvek čtěte zde.

Zkušební jízda

V srpnu 2019 jsme vyrazili na testovací jízdu po Slovensku, abychom zjistili, co skutečně potřebujeme a co je zbytečné. Jízda dopadla na jedničku. Doladili jsme tedy poslední detaily a zahájili přípravy na dlouhou cestu. Založili jsme si datovou schránku, všechny důležité doklady jsme elektronizovali, absolvovali jsme všemožné zdravotní prohlídky, nechali jsme si vystavit nové cestovní pasy, abychom měli co nejvíce času. Cestovní pojištění jsme uzavřeli na rok, zřídili si dvě bankovní karty, zařídili různá zplnomocnění. A po tom všem mohlo konečně začít dobrodružství.

Probouzíme se pokaždé jinde, v jiném koutě Evropy. Tam, kde se nám líbí, zůstáváme déle. Na cestách také pracujeme: Mike například dělá trička (ukázku najdete zde)

Zkrátka jsme se rozhodli přestat vše odkládat na AŽ: až bude vhodná doba, až bude tohle a až nastane tamto. Náš sen se stal realitou 1. září 2019, kdy jsme se vydali na cestu.

Změna je těžká, ale není nemožná!

Příběh našeho tria – Méďu považujeme za důležitého člena rodiny – rádi sdílíme, chceme jím inspirovat a povzbudit další lidi, kteří mají své sny, jejichž uskutečnění jim však komplikují pochybnosti či nedostatek víry, že na to mají. Na cestách jsme zažili led, v Norsku mráz a polární září, později ve Španělsku vichřici Gloria, která tam nebyla 35 let. Nyní nám zkřížil cestu neviditelný nepřítel - virová epidemie.