Překvapilo mě metro a tramvaje. Rozesmát Čecha ale není vůbec lehké, říká Ind

Rajeev Girdhar umí čtyři jazyky, čeština mu prý ale zatím nejde. Za posledních pár let žil v několika zemích, ale za své domovy považuje Indii a Finsko. „V Indii jsou lidé velice vřelí, zato ve Finsku jsou chladní. Řekl bych, že Češi jsou podobní spíše Finům. Jsou dle mého chladnější. Ne tak jako Finové, ale rozhodně nepatří mezi ty nejvřelejší. To se však úplně změní, jakmile se s nimi člověk spřátelí,“ říká.

Lidovky.cz: Co vás v Česku nejvíc překvapilo při vaší první návštěvě?

Úžasně se zde mísí moderní s historickým a kultura. Příjemně mě překvapil taky systém hromadné dopravy, a to hlavně metro a tramvaje.



Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodli, že tu chcete zůstat nastálo?

V březnu 2018 jsme se rozhodli, že opustíme Paříž a přesídlíme do Prahy, která nám dala možnost polepšit si, co se životního standardu týče, aniž bychom se museli potýkat s extrémními náklady na živobytí. To by v Paříži nešlo.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

Neřekl bych, že mi něco vyloženě vadí. Jediná věc, která mě napadá, je oblast služeb. Přijde mi, že v některých ohledech služby v Česku nedosahují kvality v ostatních evropských zemích. Z mého pohledu se jedná hlavně o plnění smluvených termínů a dochvilnost obecně. Už mnohokrát se mi stalo, že pokud si něco objednáte, můžete na to čekat neskutečně dlouho, aniž by se vám kdokoli omluvil.

Lidovky.cz: Chodil jste někdy s Češkou? Jaké podle vás jsou?

Pokud bych někdy s někým randil, má žena by mě zabila. Obecně pak Čechy vnímám jako milé a spokojené lidi, kteří se mezi sebou chovají hezky. Což je pro mě jeden z projevů krásy.



Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi?

Řekl bych, že mám dvě domoviny – Indii a Finsko, což jsou dvě naprosto rozdílné země. V Indii jsou lidé velice vřelí, zato ve Finsku jsou chladní. Řekl bych, že Češi jsou podobní spíše Finům. Jsou dle mého chladnější, ne tak jako Finové, ale rozhodně nepatří mezi ty nejvřelejší. To se však úplně změní, jakmile se s nimi člověk spřátelí.



Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru?

Nemám v tomhle ohledu příliš vlastních zkušeností. Navíc jsem zjistil, že rozesmát Čecha není vůbec lehké.



Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii?

Historie není zrovna mým koníčkem, ale pracuji ve společnosti, jejíž podnikání se točí kolem 1. a 2. světové války. Tohle téma mě opravdu zaujalo. Pokoušel jsem se taky něco načíst o historii českého království a to, čemu jsem rozuměl, mi přišlo opravdu fascinující.



Lidovky.cz: Pijete pivo?

Nejsem vyloženě pivař, i když mám docela vyhraněné chutě, co se piva týče. Samozřejmě vím, že Česká republika je rájem pro milovníky piva. Mí kolegové přímo zbožňují objevování nových pivovarů a značek piva vůbec.

Lidovky.cz: Jak vám chutná česká kuchyně?

V české kuchyni se dle mého používá opravdu velké množství masa a i porce jsou velice vydatné. Překvapivě jsem zde našel spoustu skvělých indických a asijských restaurací.



Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Za poslední tři roky jsem vystřídal pět zemí, takže už trochu ztrácím pojem, co vůbec znamená „nastálo“. Prahu však miluji a chtěl bych tu zůstat, co nejdéle to bude možné. Člověk nikdy neví.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku?

Mám naprosto nulové znalosti, co se české politické scény týče, a rád bych, aby to tak i zůstalo.



Lidovky.cz: Učíte se češtinu? Je pro vás v Česku její znalost nezbytná?

Nyní mluvím čtyřmi jazyky. Vzhledem k mému věku je už ale těžší naučit se nový jazyk. Pokouším se v komunikaci používat mé základy ruštiny, protože mnoho slov zní a čte se podobně. Mluvit správně česky je pro mě určitě výzvou a chci se o to pokusit.



Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská?

Po videotéce filmů Amazon Prime!