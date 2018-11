‚Proč nikdo nezná Alpbachtal?‘ Nenápadné alpské vesničky nabízejí skvělé lyžování

Alpbach Možná, že jste kolem lyžařské oblasti Alpbachtal Wildschönau projížděli na některou ze svých dřívějších alpských dovolených, aniž byste ji věnovali pozornost. A to jste dělali chybu: míjeli jste totiž lyžařský i turistický skvost se 109 kilometry sjezdovek, který se vyjímá nejen mezi ostatními tyrolskými oblastmi, ale i mezi alpskými všeobecně.

„Dokud jsem jezdil s partou kamarádů a neměl jsem rodinu, pokaždé jsem si zaplatil středisko se zvučným jménem,“ říká třiatřicetiletý David Janeček. „Ani s malým dítětem se mi ale nechtělo zůstávat na lyžích v Čechách. Rozhlédl jsem se proto po víc family-friendly oblastech a našel jsem Ski Juwel,“ dodává Janeček s tím, že ho mrzí, že o místě nevěděl dřív. „Vyžití bych tu našel i jako mladý machrující kluk,“ směje se.

Oblast Ski Juwel, která spojuje areály Alpbachtal a Wildschönau patří mezi deset největších lyžařských oblastí v Tyrolsku se 109 kilometry sjezdovek. Na první pohled ale svou nenápadnou polohou v údolí do očí netrkne. V rodinnosti a útulnosti však zároveň spočívá síla tohoto lyžařského klenotu. Skoro až k cíli se dostanete po dálnici E60, není tedy potřeba bát se špatné dostupnosti.

Pro mámu, tátu i děti

Nejvhodnější se oblast jeví pro klidnější dovolenou: ať už si poctivou sněhovou nadílku chcete užít v průběhu adventu, nebo raději až po Vánocích. Většina sjezdových tratí je označená mírnější obtížností, což z Alpbachtalu Wilschönau dělá ideální místo, kde naučíte svoje děti lyžovat.

To ale neznamená, že by se pokročilejší lyžaři v oblasti nudili. „Když jsme si chtěli se ženou zalyžovat takříkajíc ‚pořádně‘ a nechali jsme synka na hlídání v dětském klubu, sjeli jsme si i odvážnější svahy,“ říká Janeček. Výběr je ale o něco omezenější. Každý by si určitě měl vyzkoušet sjet více než kilometrové převýšení na nejdelší sjezdovce Wildschönau. Vaše lyže vás povedou z vrcholu Schatzberg po 6,5 kilometru dlouhém svahu, který končí v městečku Auffach.

Mapa sjezdovek v oblasti Ski Juwel.

„Dovolenou v Alpbachtalu jsem si užila hlavně kvůli prostředí,“ tvrdí pětačtyřicetiletá Marie Kovářová. V tyrolském „srdci Alp“ si kromě sjezdovek a jiného sportovního vyžití můžete vychutnat i jedinečnou alpskou atmosféru. Přímo o vesničce Alpbach, která dala oblasti název, jste už možná slyšeli. Z místních autentických tyrolských vesnic je Alpbach nejznámější.

Architektura a dobré jídlo

Její okolí můžete prozkoumat při pěší túře, pro niž najdete dobře připravené cesty. Krásné výhledy jsou zaručeny: Alpbach se nachází na náhorní plošině, nad ním se ale tyčí ještě mnohem mohutnější hory. Prohlédnout si můžete místní kostel ze 14. století i ostatní domy, z nichž žádný nemá více než dvě patra a všechny mají šedou nebo černou střechu. V osobitém stylu vesničku udržuje už 65 let platný přísný stavební řád.

Nenechte si ale ujít ani ostatní vesničky. „Usedlosti jsou útulné, lidi velmi milí a v místních hospůdkách, které jsou na každém rohu, se moc dobře vaří,“ tvrdí Kovářová. Vysokou kvalitu služeb dosvědčuje i David Janeček. „Poměr cena-výkon je v Alpbachtalu výborný,“ doplňuje.

Obzvlášť, pokud do oblasti Ski Juwelt Alpbachtal Wilschönau zamíříte před Vánoci, nenechte si ujít městečko Rattenberg. Žijí v něm jen čtyři sta lidí, což z Rattenbergu dělá nejmenší historické město v celém Rakousku. Známé je sklářským uměním i nespočtem obchůdků drobných řemeslníků a umělců. „Z Rattenbergu jsem si odvezla i krásnou vzpomínku na dovolenou v podobě skleněných vánočních ozdob,“ doporučuje Kovářová.

Adrenalin na závěr

Lyžař v oblasti Ski Juwel.

Chtěli byste pohodu pěkných předvánočních výhledů zkombinovat s trochou pohybu a adrenalinu? Potom z oblasti neodjíždějte, aniž byste se sklouzli po bobové dráze (také nazývané „alpské skluzavce“) Lauser Sauser. Začíná na horní stanici lanovky Wiedersbergerhorn a sveze vás více než kilometrovou trasu s převýšením 134 metrů rychlostí dosahující 40 kilometrů v hodině. Potom si užijete ještě výjezd zpátky nahoru. „Tobogán“ je vhodný i pro děti nad 130 centimetrů a osm let věku. „V zimě se ale nezapomeňte dobře obléct, promrznete opravdu snadno,“ zdůrazňuje na základě vlastních zkušeností Janeček.

Když k tomu všemu připočtete dobře udržované a i večer osvětlené běžkařské stopy, vyžití pro freestylisty ve funparku Wiedersberg Horn nedaleko alpské skluzavky nebo snowpark ve skiareálu Schatzberg, zdá se, jako by se vaše letošní dovolená plánovala sama. „Do Alpbachtalu vyrazíme letos znovu ještě během adventu. Nejen, že atmosféra v Tyrolsku je tou dobou jedinečná, ale v oblasti Ski Juwel jsou také před sezónou výrazně levnější skipasy,“ sdílel svůj poslední tip David Janeček.