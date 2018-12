Ráj milovníků zimních sportů. V okolí jezera Achensee si můžete zkusit i lyžování za ‚drakem’

Jakou rakouskou oblast dělí jen několik desítek kilometrů od německých hranic a do Vídně je z ní možná stejně daleko jako domů do Česka? Na takovém místě na mapě najdete Tyrolsko: právě tam, s výhledem na dechberoucí jezero Achensee, byste mohli strávit svou letošní zimní dovolenou běžkováním, pitím svařáku, vyhříváním se v sauně i blbnutím s dětmi na sáňkách nebo lyžích.

Do oblasti jezera Achensee se mnoho lidí vypravuje v létě: užívají si malebných plaveb lodí po jezeře, horské cyklistiky i výletů po horách, které v okolí dosahují až výšky dvou a půl tisíce metrů. O letní kráse Achensee slyšel leckdo: už vás ale napadlo, jak tento pohádkový kraj, kde se hory tyčí vysoko nad průzračnou vodní hladinu, vypadá v zimě?

„Původně jsme k jezeru Achensee vyrazili na běžky. Až na místě jsme zjistili, že ta oblast nabízí mnohem víc,“ říká třicetiletý Viktor Matoušek z Prahy, který v okolí Achensee strávil s partnerkou sedmidenní dovolenou letos v lednu. „Nadchla nás zejména nabídka sportů, o nichž jsme ani nevěděli, že existují,“ směje se.

Perfektní na běžky

U běžkování ale přesto chvíli zůstaňme. Viktor se svou přítelkyní ani v tomto směru rozhodně neudělali špatnou volbu: zejména jižní část jezera Achensee je pro běžecké lyžování jako stvořená. V okolí naleznete více než 200 kilometrů upravených běžkových drah, z nichž některé se drží blízko jezera, jiné vystřelují dál na západ.

Běžecká trať Pertisau Falzthurn Gramai – přírodní park Karwendel.

„Trasy vás krajinou krásně provedou. V jednu chvíli se kocháte nádhernou ladovskou scenérií, v druhé už obsahem vašeho talíře servírovaného v některé z hospůdek,“ říká Viktor. Kvalitu výhledů i občerstvovacích zařízení si přitom můžou vzhledem k úpravě tratí ověřit jak klasičtí běžkaři, tak milovníci skatingu.

Jedna z nejkrásnějších tras, která je středně náročná, začíná přímo u střediska v Pertisau a povede vás zasněženou zimní krajinou přírodního parku Karwendel. Čtrnáctikilometrová trasa pomalu stoupá, nejlépe se po cestě najíte na salaši v údolí Faltzthurnal, nebo v závěru na salaši u Gramaialm.

Karwendel na sto způsobů

A máte běžky opravdu rádi? Pak si naplánujte dovolenou u Achensee na konec února. 24. února se totiž bude konat takzvaný „závod tří údolí“ v Achensee. Trasy jsou dlouhé 11 a 33 kilometrů pro běžkaře, 15 a 30 kilometrů pro příznivce běžkového bruslení. Na závod sice jistě dorazí i profesionálové, jinak je ale určen zejména široké veřejnosti: je to ostatně jeden z nejhezčích závodů vůbec, pokud jde o malebnost okolní krajiny.

Vedená zimní túra s rangerem v národním parku Karwendel.

Přírodní park Karwendel ale určitě stojí za návštěvu, i pokud běžkování není váš oblíbený sport. „Jeden den jsme vyšli na vedenou túru. V jejím čele stojí vyškolený ranger, který se podělí o mnoho zajímavostí jak konkrétně odtamtud, tak třeba o stopách ve sněhu,“ vypráví o svých zážitcích z okolí tyrolského jezera Achensee Viktor.

„Vyzkoušeli jsme také snowkiting, pro ten ale musíte vyrazit na severní břeh, kde fouká vítr,“ radí Viktor Matoušek. A co to vlastně je? Snowkiting je sport na snowboardu nebo lyžích, při kterém vás pohání „drak“, tedy plachta ve větru. „Naučili jsme se to za pár desítek minut a užili si při tom hodně legrace,“ říká Viktor.

Obtížnost akorát pro děti

„Většina lidí nevyrazí k Achensee na sjezdovky. Pokud ale máte malé děti, je to super – snadné kopce a rakouská kvalita služeb,“ říká pětatřicetiletá Andrea Svobodová, která Achensee navštěvuje s rodinou každoročně před Vánoci. Ve středisku skutečně jsou i sjezdovky: celkem jich tu je 53 kilometrů v pěti oblastech. „Jistěže je to málo ve srovnání s velkými areály, ale k čemu ten vám s dětmi je?“ podotýká Andrea.

Malý lyžař ve Snowlandu - lyžařské středisko Christlum v Achenkirchu.

Na oblasti jezera Achensee oceňuje maminka tří dětí hlavně různorodost aktivit. „Naše děti by nebavilo týden v kuse lyžovat,“ doplňuje. Její děti se podle jejích slov nejvíc vyřádily na místních přírodních sáňkařských drahách. Dohromady je jich v okolí Achensee pět, jen některé z nich jsou ale vhodné pro děti. Výšlapu vás zejména na těch delších ušetří místní služby: lanovka v Achenkirchu nebo sáňkařský expres v Pertisau.

Břeh jednoho jediného jezera je zkrátka tak rozmanitý, že se u něj mohou na zimní radovánky sejít turisté s úplně jinými přáními a očekáváními. „Achensee možná nesbírá prvenství v nejvyšších horách ani v počtu sjezdovek, zato ale zaručuje úplně všem, že si tu najdou to svoje,“ usmívá se pravidelná návštěvnice Andrea Svobodová.

Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.