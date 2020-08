Španělsko bojuje s koronavirem. Situace se zhoršuje a zavírají se nevěstince, píše Češka

Minulý týden se v médiích objevilo téma, o kterém zatím od začátku koronavirové krize nebyla ještě zmínka: prostituce. Španělská ministryně pro rovné příležitosti a členka krajně levicové strany Podemos Irene Monterová požádala minulý týden regionální vlády, do jejichž kompetence to spadá, o uzavření nevěstinců, které podle posledních údajů přispívají k šíření koronavirové nákazy. Stalo se tak týden poté, co už bylo ve většině regionů nařízeno uzavření nočních klubů a diskoték. Jak to vlastně s prostitucí ve Španělsku vypadá?

Prostituce jako taková zakázána není, pouze kuplířství a sexuální vykořisťování. Je to ale “šedá zóna”, protože většina veřejných domů je registrována jako hotely nebo jiná ubytovací zařízení. Také vedle dálnic, většinou na hlavních tazích, se občas objeví nízké budovy s nápisem “CLUB” a siluetou tanečnice v křiklavých barvách neónových světel. Případným klientům je jasné, o co se jedná. Diskotéky a noční kluby totiž bývají naopak v centru města.



Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Už delší dobu se vede debata o dvou protikladných možnostech - buď prostituci úplně zakázat, nebo ji naopak zlegalizovat jako živnost včetně povinnosti placení daní a absolvování pravidelných lékařských prohlídek. V současnosti, kdy se počet nakažených koronavirem zvýšil, je jasné, že návštěvníci veřejných domů asi nezanechávají své adresy a v případě objevení ohniska nákazy je proto skoro nemožné je dohledat. Pak je tady i otázka ochrany těch, kteří tuto profesi vykonávají, což je pochopitelně důležité téma právě pro ministryni pro rovné příležitosti. Ta na svém twitterovém účtu uvedla, že tyto ženy jsou nyní obzvlášť zranitelné a prioritou jejího ministerstva je chránit je nejen před koronavirem, ale i před sexuálním vykořisťováním. Zákaz provozu nevěstinců považuje Monterová za velice důležité opatření v současné situaci - bez něj by bylo velice těžké zamezit šíření koronaviru. Ministryně také vyzvala regionální vlády, aby prostitutkám poskytly pomoc v podobě zdravotnické péče i ubytování. V regionech Kastilie-La Mancha a v Katalánsku už byly nevěstince uzavřeny, vláda na Baleárských ostrovech o tom uvažuje.



Zcela odlišným, ale neméně důležitým tématem je školství. Do konce dovolených zbývá už jen týden a obavy rodičů ze situace rostou každým dnem. V některých regionech je dvakrát nebo dokonce i třikrát více koronavirových případů, než koncem června, kdy skončil nouzový stav. Učitelé proto také požadují přísnější opatření: menší skupinky dětí, nové prostory k dispozici, kratší vyučovací dobu a hlavně používání roušek ve třídách. Ministerstvo školství sice koncem června připravilo směrnice ohledně začátku školního roku, ale vzhledem k současné situaci je učitelé považují za nedostatečné. V Madridu dokonce svolaly odborové organizace stávku učitelů všech stupňů na 10.září.

Mně osobně se to už netýká, protože dcera studuje na vysoké škole, ale naprosto chápu nervozitu těch rodičů, kteří mají děti ještě školou povinné. Případná karanténa celé třídy může být vekým problémem, protože ve Španělsku tzv. “paragraf” v případě nemoci dítěte neexistuje. Často jsem přátelům vysvětlovala, jak to je v Česku včetně délky mateřské dovolené, a nemohli tomu uvěřit. Tady si musí rodina dobře rozmyslit, jak bude mít péči o dítě v těchto situacích vyřešenou. Někdy to dopadá tak, že žena se po porodu nevrátí do zaměstnání a věnuje se jen rodině. Často mají také ženy děti až hodně pozdě, když už si vybudují dobrou pozici včetně takového platu, který jim umožní zaměstnat paní na hlídaní a hospodyni v jedné osobě. V tom je Španělsko opravdu hodně odlišné od zbytku Evropy a souvisí to s celou řadou dalších témat, jako například mnohem delší pracovní doba. Často se objevují návrhy politiků na to, aby se v tomto směru Španělsko Evropě přiblížilo, ale zatím zůstalo jen u těch návrhů. Dvouhodinová pauza na oběd a siesta jsou sice skvělé, ale na druhou stranu situaci zejména ženám ztěžují. A v době epidemie je to ještě více patrné.

Je v té záplavě špatných zpráv něco, co nám může aspoň na chvíli potěšit? Každý si snad něco takového najde. Já jsem si dnes při procházce naším městem uvědomila, jak mě moře coby “suchozemce” i po těch letech, kdy ho mám vlastně na dosah ruky, pořád fascinuje. Ve všech podobách, za každého počasí. Tak jsem si i dnes dopřála aspoň chvilku pohledu na krásnou pláž La Concha. Komu asi patří ta neobvykle černá jachta, která kotvila uprostřed zálivu? Nějaká filmová hvězda to asi nebude, do mezinárodního festivalu zbývá ještě skoro měsíc. Držme palce, ať se nakonec může konat.