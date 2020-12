Švýcarský Schilthorn. Prázdné sjezdovky v jednom z nejkrásnějších údolí světa

Švýcarský areál Schilthorn leží v údolí Lauterbrunnen, které se vyznačuje kolmými skalnatými stěnami a 72 vodopády a je považované za jedno z nejkrásnějších míst nejen Švýcarska, ale i světa. Schilthorn nás uvítal prázdnými členitými sjezdovkami a tím nejlepším výhledem z otáčivé restaurace Piz Gloria (2 970 m).

Od 14. prosince je ve Švýcarsku pro přijíždějící Čechy zrušená povinnost karantény nebo povinnost testu, takže jsme se hned ten den vydali do švýcarského areálu Schilthorn. Středisko nabídne celkem něco přes 50 km sjezdovek, v době naší návštěvy sice byla v provozu necelá polovina areálu, a sice ta spodní, ale za to tu nebyly tu žádné fronty u pokladny, na lanovky a sjezdovky patřily opravdu jen nám. Horní polovina areálu, tedy tratě z vrcholu Piz Gloria se otevřely přesně při našem odjezdu, takže proslulou černou sjezdovku Direttissimu si necháváme na příště?



Schilthorn v kostce: Vzdálenost z Prahy 8 hod 30 min

Celodenní skipas – dospělí nad 20 let 69 CHF



Celodenní skipas – mladiství od 16 let 53 CHF



Celodenní skipas – děti od 6 let 34 CHF



Celodenní skipas – senioři 62 CHF



Na Schilthornu asi vyloženě nehledejte proslulé alpské dálnice – místní tratě jsou často užšího rázu a nepředvídatelně se kroutí, či se rázem propadají do strmých padáků. Chce to ovšem pár jízd, a jakmile si zvyknete, kde je jaká ostrá pravá nebo kam se to za horizontem láme a hned přijdete proměnlivosti tratí na chuť.



Nakonec ale i tady se najde typická přehledná dálnice, kterou se tu pro nás stala trať číslo 4 z vrcholu Maulerhubel (1930 m), která byla akorát široká, nebylo potřeba nikam ostře zatáčet a jízdu nám tu zpestřovaly dva prudší padáky, které dodávaly jízdě velmi sportovní charakter, a jen těžko jsme věřili, že jde o modrou sjezdovku. Sice kratší, ale na jeden zátah takhle v začátku sezony nebyl problém se zadýchat i tak.

Z Maulerhubelu byly dále v provozu sjezdovky 1 a 2, které směrem do Wintereggu nabídly o něco delší svezení. Na výběr je z modré proměnlivé objížďky po sjezdovce číslo 2 nebo si můžete zvednout adrenalin v krvi jízdou po červené trati číslo 1, jejíž strmé padáky by se místy nemusely stydět za černé označení. Také na „jedničce“ to chtělo pár jízd, než si člověk „osahal“ tamní nekompromisní zlomy a získal důvěru v tom, že za horizontem nedojde k volnému pádu, ale naopak k velmi sportovnímu pojezdu s lyžemi na hranách, co to jde.

Podobně dlouhý a členitý sjezd jsme si dávali také ze Schiltgratu, kde jsme na začátku kroužili po modré sjezdovce číslo 20, která nás na úvod vždy procvičila odkloněným sklonem, pak následoval dlouhý pohodový traverz, který víc než sportovní výkon nabídl malebná horská panoramata údolí Blumental.

Po projetí mezi malebnými dřevenými chaloupkami se pista zalomila do příjemného sportovního sklonu, kde se dalo carvovat jak se radiusu lyží ráčilo – za nás opravdu velmi hezká pasáž, byť nebyla příliš široká, ale díky prázdným sjezdovkám to ničemu nevadilo.

Členité sjezdovky se budou líbit hlavně zkušeným lyžařům, malé lyžaře tu můžete vzít vláčkem lyžovat Almendhubel, kde můžou prckové trénovat na tzv. Kidskicrossu, tedy mírné trati s jednoduchými zatáčkami a tunelem.

V době naší návštěvy leželo v horních částech okolo 70 cm sněhu, níže pak 55 cm a dle stop okolo sjezdovek bylo znatelné, že už si tu užili i milovníci freeridu. Ti nejodvážnější a nejzkušenější freeridsti sjíždí z nejvyššího vrcholu areálu Piz Gloria (2 970 m), dá se tu ale příjemně zajezdit i podél sjezdovek nebo se nechat unášet prašanem ve volném terénu mezi sjezdovkami.

Zážitkem samotným o sobě je návštěva 360° restaurace Piz Gloria (2 970 m), která je „třešinkou“ na dortu celého střediska – kruhová platforma se s vámi pomalu otáčí, takže si při obědu užijete výhledy na všechny strany. Právě v této restauraci se natáčel film Jamese Bonda – V tajných službách Jejího veličenstva, takže na bondovskou tematiku tu narazíte na každém rohu.

V restauraci probíhá každý den „James Bond brunch“ vždy do 14 hod, kdy je vám k dispozici otevřený bufet s teplými i studeným jídlem. My jsme si tu na devátou ranní nechali zarezervovat stůl na snídani, takže jsme stihli vycházející sluníčko zpoza protějších hor, což teplým lívancům a waflím s javorovým sirupem dodalo zase trochu jiný rozměr. Kdo nerad sladké, mohl si vybrat například z vajíček, opečené slaniny, rösti nebo i lososa. K tomu všemu nešlo odolat ani možnosti nalít si k takovéhle snídani skleničku prosecca.

Pokud si budete chtít také dopřát snídani v restauraci Piz Gloria, doporučujeme si ji zarezervovat hned na devátou hodinu a vyrazit vzhůru první kabinkovou lanovkou v 8:10. Na Piz Gloria budete kolem 8:40, takže máte čas vychutnat si vycházející slunce i z vyhlídkové plošiny Piz Gloria View.

Při zpáteční cestě se nezapomeňte zastavit v „Bond World“ o patro níž, což je interaktivní výstava k filmům Jamese Bonda. My se cestou zpět zastavili ještě na zážitkové mezistanici Birg, kde si můžete užít další panoramata z vyhlídkové terasy Skyline, která vám přímo pod nos servíruje majestátné hory Eiger, Mönch a Jungfrau. Pozor, podlaha pod vámi je tvořená železným roštem, takže kdo trpí závratěmi, ať se rozhodně nedívá pod sebe.

V této mezistanici můžete dále navštívit i tzv. Thrill Walk, tedy visutý chodníku obepínající horu Birg. Vstup sem je zdarma a kromě „děrované podlahy“ přibudou i adrenalinové atrakce, jako je přechod po laně, který byl samozřejmě zespodu pletivem dobře zabezpečený, nebo chůze po kovových tyčkách s mezerami mezi nimi. Tyhle atrakce jsou ovšem jen pro odvážné, ačkoli vše je tu stoprocentně zabezpečené, takže sem klidně můžete vyrazit i s dětmi.

Na oběd nebo posezení můžete na Schilthornu zavítat do některých horských chat přímo u sjezdovky, které nabízí tradiční švýcarská jídla jako je raclett nebo rösti se špekem a vajíčkem (24 CHF). My se na oběd vydali na terasu hotelu Alpenruh v Mürrenu, takže jsme si rösti s opečenou slaninou vychutnávali na sluníčku s výhledem na Jungfrau. Ceny hlavních jídel se pohybují obecně od 16 do 30 CHF.

V hotelu Alpenruh jsme byli rovněž i ubytovaní, protože se nachází jen pár metrů od lanovky a výrazně tak zkracuje ranní cestu za lyžováním. Jste-li ubytovaní dole v údolí, musíte počítat se vstávačkou o něco dříve, protože se kapacitní kabinou teprve musíte dostat do Gimmelwaldu a následně do Mürrenu. Na to, že hotel leží jen pár kroků od lanovky a nabízí výhledy z pokojíčků přímo na hory, jsou jeho ceny poměrně přijatelné. V ceně je zahrnutá snídaně, večeři si lze přikoupit.

Vesnička Mürren, která je základnou pro areál a není jinak dostupná, než lanovkou, je jinak poměrně poklidná, večer spíš tichá, takže dá vyniknout typickým švýcarským chaloupkám, kterým kontrastují zasněžené velehory. Večerní procházka touto romantickou vesničkou může končit v obchodě se suvenýry nebo na svařáku v křeslech s kožešinami, tak či tak si tuhle procházku nenechte ujít.