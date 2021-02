Už žádný lockdown. Španělsko otevřelo kavárny a restaurace, ale na jak dlouho?

Posezení u dobrého jídla nebo pití ke Španělsku neoddělitelně patří a příznivé podnebí to umožňuje na většině území i venku prakticky po celý rok. Všichni si pamatujeme, jak jsme při rozvolňování po první vlně pandemie s radostí mířili na ranní kávu nebo u nás v Baskicku na oblíbené “pintxo”, místní variantu španělských tapas. Na mnoha místech musela být dokonce stanovena maximální doba, po kterou bylo možné sedět u stolu - takový byl zájem po dvouměsíčním přísném lockdownu.

Teď při třetí vlně je situace hodně jiná. Baskicko v těchto dnech čekalo s napětím, jak dopadne spor mezi autonomní vládou a majiteli restaurací a kaváren. Už delší dobu byla většina provozoven zavřená s tím, že se jídlo mohlo pouze rozvážet. Znamenalo to už poněkolikáté velkou ránu pro sektor, který je od začátku pandemie jedním z nejvíce postižených. Jedním z hlavních kritérií pro posouzení epidemické situace je nejen tady počet nakažených na 100 tisíc obyvatel. Pokud přesáhne 500, je daná oblast označená jako červená zóna a restaurační zařízení musejí zavřít.



Po různých protestních akcích, na kterých požadovala znovuotevření a také finanční pomoc od vlády, se nakonec Asociace baskických majitelů restaurací rozhodla obrátit na Nejvyšší baskický soud, který musel zvážit argumenty obou stran. Vláda opětovně zdůrazňovala, že zdraví občanů je na prvním místě a omezení, i když je jejich dopad z ekonomického hlediska negativní, jsou naprosto nezbytná. V podnicích, kde si lidé k jídlu a pití roušky sundávají a často si je znovu nenasadí, se virus šíří snadněji. Číšníci navíc nemají vždy čas hosty kontrolovat. Vláda přirovnala situaci ve Španělsku i k ostatním evropským zemím, kde platí podobná omezení.

Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Majitelé restaurací a kaváren naopak považovali rozhodnutí o uzavření za příliš přísné nejen proto, že sektor vytváří v Baskicku, které je svou gastronomií proslulé, až 60 tisíc pracovních míst. Podle nich není jasně prokázáno, že se více lidí nakazí právě při posezení v restauračním zařízení. Naopak poukazovali na četné zprávy o tom, jak se pořádají večírky doma a schází se na nich velký počet osob, které nedodržují vůbec žádná proticovidová opatření.



Minulé úterý soud rozhodl o tom, že restaurace a kavárny mohou znovu otevřít i v tzv. červených zónách s vysokým počtem nakažených. Podniky to uvítaly, ale baskická vláda zvažuje, že se proti tomuto rozhodnutí odvolá. Respektuje ho, ale nesouhlasí s ním. Epidemická situace se sice o něco málo zlepšila, ale ne natolik, aby mohla být tato zařízení v provozu. Zároveň vyzývá občany k opatrnosti a dodržování proticovidových opatření. Ta zůstávají stejná jako předtím: podniky musí zavřít nejpozději v 20 hodin. To je na Španělsko hodně brzy, denní režim je tady jiný a večeřet kolem sedmé hodiny není obvyklé: běžné je to kolem deváté a na jihu a v létě i v deset hodin večer. Restaurace a kavárny teď musí omezit počet klientů na polovinu, a to jak uvnitř, tak i na venkovních teráskách, s tím, že minimální vzdálenost mezi stoly musí být metr a půl. I přes tato omezení skoro všechny restaurace a kavárny otevřely. Otázka je, na jak dlouho.

Rozhodnutí soudu považují za nešťastné také epidemiologové. Podle jejich názoru je s otevřením podniků lepší počkat, až bude počet nakažených nižší a hlavně větší proočkovanost obyvatelstva.

Polemiku vyvolal i předseda soudního tribunálu, který o opětovném otevření restaurací rozhodl. Na svém WhatsAppovém profilu má fotku saxofonisty, kterou doprovází slova “No more lockdown” (Už žádný lockdown). Soudce to vysvětlil tak, že je fanouškem zpěváka Van Morrisona a text, který je názvem jedné z jeho písní, má na WhatsAppu už od listopadu. I tak to určitě může vyvolat spoustu otázek…