V Dolomitech se rozhodně nudit nebudete

Když se řekne letní dovolená na horách v Itálii, napadne vás nejspíš Lago di Garda. Největší italské jezero, ležící mezi Alpami a Pádskou nížinou, nabízí opravdu nepřeberné možnosti, co podniknout. Stejně širokou paletu aktivit si ovšem můžete vychutnat i v Dolomitech.

Tady totiž najdete všechny typy horské krajiny, jaké si jen dokážete představit. Stolové hory, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny i takřka bizarní tvary některých štítů, ledovce, ale také horské louky a jezera. Na své si tu tedy přijde každý, rodiny s dětmi, cyklisté, turisté, i ti, kdo prahnou po náročných výstupech.



Pěšky i na kole

Ty nadchne třeba okružní Meranská vrcholová cesta. Její celková délka je zhruba sto kilometrů (lze si rozdělit do více etap) a patří k nejkrásnějším v celých Alpách. Dělí se na severní a jižní část a v relativně stálé výšce po ní obejdete přírodní park Texelgruppe.

Při túrách po severní části vás čeká vysokohorské klima masivu Texelgruppe, v jižní naopak bujná flóra a středomořské podnebí údolí Etschtal. Na trasu lze vystoupat nebo z ní sestoupit na mnoha místech, takže túru můžete jednoduše přizpůsobit svým představám.

„Cestu bezpečně poznáte podle značení číslem 24,“ říká Valentine Mattuzziová z Turistické centrály Jižního Tyrolska v Bolzanu. Dodává, že tato trasa vyžaduje určité zkušenosti. Jsou zde totiž i náročná místa, která jsou ale vždy zajištěna ocelovými lany a řetězy.



V Dolomitech však najdete i řadu méně náročných tras. Jedna taková je u jezera Pragser Wildsee. Od parkoviště půjdete podél západního břehu jezera až k zadnímu břehu, odtud vede široká štěrková cesta se značením číslo 19 k salaši. Cesta protíná zelené pastviny a je orámovaná vysokými skalními stěnami. „Tato turistická trasa je vhodná především pro rodiny s dětmi. A je schůdná i s kočárkem,“ doplňuje Mattuzziová.

Pozor, Pragser Tal je od 10. července do 10. září mezi 10. a 15. hodinou vyhrazeno pouze pro cyklisty, pěší turisty a kyvadlovou dopravu. Autem se sem nedostanete. Italové se tak snaží zachovat Dolomity krásné i pro další generace.

Spoustu dalších tras si můžete naplánovat na rozcestníku Dolomitisupersummer.com. Objevíte tu tipy na zajímavá místa, výlety pěší i na kolech nebo vychytáte akce, o nichž byste se jinak vůbec nedozvěděli. Kromě toho si přes rozcestník můžete koupit lístky na lanovky nebo slevové karty.

Koupání doporučeno

Například karta „bikemobil“ se bude hodit cyklistům. Umožňuje neomezeně využívat autobusy, vlaky a některé lanovky. A zahrnuje také jednorázové zapůjčení kola. Vyrazit můžete třeba na cyklovýlet kolem působivého masivu Sellaronda. Zvládnout ho během jediného dne umožňuje celkem pět horských lanovek.

„Téměř čtyři tisíce výškových metrů, které jinak musíte překonat cestou do kopce, tak klesnou o 800 metrů. Tak se z nemožného podniku pro normální cyklisty stane neobyčejná trasa snů s nezapomenutelnými výhledy na světové přírodní dědictví UNESCO Dolomity. A bude vás to stát jen málo námahy při jízdě do kopce,“ popisuje Mattuzziová.

Ani na horách však nemusíte celé dny jen chodit či šlapat do pedálů. Když si budete chtít odpočinout, vyrazte k některému z tamních jezer. Parádní koupání nabízí Kalterer See, nejteplejší jezero v Alpách. Teplota vody je v létě až 28 stupňů. Kromě koupání tu můžete jezdit na veslicích či šlapadlech, ale i plachtit nebo surfovat. Pěkné koupání nabízí také Göllersee či Wolfsgrubenské jezero.



Sedm golfových hřišť pak láká k aktivní dovolené v Jižním Tyrolsku také příznivce golfu. Některá najdete i ve výšce nad 1000 metrů, kde budete ohromeni jedinečnými kulisami okolních hor.