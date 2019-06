Vtipy o ženách v domácnosti? Tomu se tady nikdo nesměje, říká Čech v USA

Adam Prskavec pochází z Liberce, ale na jihu Spojených států amerických žije už tři roky a studuje zde. „Nejvíce jsem narazil s humorem. Ten český je sarkasticky a otírá se o témata typu žena v domácnosti nebo rasová nevyváženost, tu nikdo moc nechápe. Teda, možná to někteří chápou, ale nechtějí se tomu zasmát,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce utkvělo v paměti?

Hned od otevření dveří z letiště jsem dostal ohromnou facku vedrem a dusnem. Byl zrovna srpen, ve státě Georgia ten nejteplejší měsíc, když jsem přistál na největším letišti světa a měl se dopravit do nového apartmánu. Všechno bylo tak nějak větší. Ohromný. Silnice, auta i střední milkshake z McDonaldu.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil?

Nejvíce s humorem. Ten náš český humor, sarkasticky se otírající o témata typu žena v domácnosti nebo rasová nevyváženost, tu nikdo moc nechápe. Teda, možná to někteří chápou, ale nechtějí se tomu zasmát. Když třeba jednou spolubydlící nezavřel vchodové dveře, moje otázka: „Ty máš za sebou černocha?“ a následující dovětek: „že jsi nezavřel dveře…“ ho poněkud zneklidnili. Teď si asi říkáte, co to jsem za rasistického blba, že? Víte, já si myslím, že právě tohle dělá ty problémy ve společnosti. Záleží nám na názoru ostatních. Potřebujeme, abychom se všem zalíbili, jak nejlépe umíme, ukázali se v tom nejlepším světle, že už si ani neumíme udělat srandu ze sebe nebo někoho jiného v tomto kontextu. Lidé se bojí, aby je za to někdo neudal. Ale mně to je jedno. Na lidi koukám individuálně a respektuji stejně člověka z ulice jako z top managementu. Koneckonců, všichni máme jednu a tu samou barvu bobku…

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

To je jasné. Zvlášť když vidím, jak se tam máme sakra krásně. V zahraničí jenom sbírám zkušenosti a kontakty. Vidím v tom velkou příležitost přivést zahraniční investory do České republiky a pomoc tak naší ekonomice. Hlavně jsem pyšný a hrdý. Chce to jenom trošku lepší morálky a nějaké duchovní roviny. Ale i k takovému zlepšení třeba časem přispěju.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

No ježiš, a jak. Já jsem na omáčky s knedlíkama. Takže svíčková, rajská, segedín… Přátelům jsem udělal guláš a knedlo-vepřo-zelo. Moc jim chutnalo. Třeba Irové si pochvalovali bramborový knedlík (ale to není zas takový překvapení). Američani a Britové mi vychválili guláš. Je však potřeba říct, že každá kuchyně má něco do sebe. Já jsem ale vyrostl na knedlíku.