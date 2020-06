Znojmo sází na podporu turismu. Podnikatele zapojí kampaní

Město Znojmo spouští novou kampaň na podporu turismu. Letošní dovolená zde pak bude pro návštěvníky skýtat mnoho výhod. Do kampaně #mastozadax chce radnice vtáhnout co nejvíce partnerů z oblasti ubytovatelů, gastroprovozů a dalších služeb souvisejících s turismem.

„Podpořil jsi znojemské hotely, kavárny, vinárny a další podnikatele? Pak si zasloužíš poznat naše nejzajímavější turistické cíle zadax,“ hlásí kampaň Znojmo Zadax s hlavním komunikačním hasgtagem #mastozadax, kterou Znojmo a Znojemská Beseda pro letošní sezonu spouští. Reaguje tím na složitou situaci v souvislosti s bojem proti koronaviru.



„Pro zaměstnanost ve Znojmě je cestovní ruch důležitým odvětvím, které ale teď trpí. Turismus proto chceme využít jako nástroj pro podporu místních podnikatelů. Máme tu desítky různých provozů se stovkami zaměstnanců, se kterými chceme táhnout za jeden provaz,“ vysvětluje pointu starosta města Jan Grois.



Utraťe peníze tady

Cílem projektu Znojmo Zadax je přivést turisty do Znojma v tom smyslu, aby své peníze utratili ve městě. „Naším primárním cílem není dostat do podzemí nebo na radniční věž dvakrát tolik turistů a vybrat více na vstupném, ale naznačit turistovi, že je skvělé se u nás ubytovat, zajít si tu na oběd nebo do kavárny a využít dalších atraktivit města, protože pak bude mít naše krásné památky, prohlídku města nebo vybrané akce volný vstup, tedy zadax,“ vysvětluje pointu kampaně starosta Grois.



„Pamětihodnosti města a podnikatelé budou propojení tím způsobem, že pokud turista utratí určitý obnos peněz u soukromníků, dostane poukaz na volné vstupné do našich provozů,“ vysvětluje Karel Podzimek, místostarosta pro kulturu, sport a cestovní ruch.



A kam budete moci poukaz využít? „Držitel poukazu si bude moci vybrat z čtyř objektů – podzemí, radniční věže, hradebního opevnění a Expozice pivovarnictví, dále je v nabídce prohlídka města případně návštěva letního kina ve dnech, kdy budeme promítat,“ vyjmenovává nabídku Znojmo Zadax František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.