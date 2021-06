Cestování do Egypta bez potíží. Tady jsou užitečné rady, aby vás nic nepřekvapilo

Egypt patří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace. Pro turisty se země faraonů otevřela v květnu, ze začátku ale lidé trochu váhali. Zájem se tak zvýšil až od června. „Výrazně tomu napomohl nárok na dva PCR testy hrazené pojišťovnou a prodloužení lhůty o prodělání covidu na 180 dní,“ říká Eva Němečková, mluvčí Čedoku.

Aktuálně se tak již plní jedno letadlo za druhým, přičemž v nabídce jsou všechny hlavní egyptské lokality. „Z Prahy létáme každý den do Hurghady a Marsy Alam, do Sharm el Sheiku na Sinajském poloostrově dvakrát týdně. Z Brna a Ostravy létáme dvakrát týdně do Hurghady a Marsy Alam,“ vypočítává Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style. Do všech těchto lokalit létá i Exim Tours a Fischer, a to také z Prahy, Brna a Ostravy. Čedok má odlety z Prahy. K těm stávajícím přidá od 2. srpna ještě charterový let do Taby na Sinaji.



Nabídka hotelů je široká. „Největší zájem je ale o hotel 4* a 5* s all inclusive. Rodiny s dětmi vyhledávají hlavně velké resorty s akvaparky,“ uvádí k tomu Petr Kostka, obchodní ředitel Exim Tours. Například u Čedoku činí v hlavní sezoně cena za dospělou osobu ve dvojlůžkovém pokoji kolem 12 tisíc korun. U rodin s dětmi bývá cena kolem 13 600 korun za dospělou osobu. A v podobné cenové hladině se pohybují zájezdy také u ostatních oslovených cestovních kanceláří.