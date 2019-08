Exkluzivní reportáž z Grónska: Je tady mrtvo, chybí jen kutálející se koudele

GRÓNSKO Ve dvě odpoledne jsme konečně dorazili do Tiniteqilaaqu. Měli jsme hlad, tak jsme zamířili rovnou do místního krámku, který vypadá dost podobně jako česká jednota. Prodavačky nás ale vyhodily, protože už bylo tři minuty zavřeno. Nenechaly se přemluvit ani k bleskovému nákupu. Hned vedle hrálo pár dětí na hřišti fotbal. V pozadí za nimi plavaly v moři velké kry. Najednou se jedna z nich začala hlučně otáčet. Nádherná podívaná. Děti se ani neohlédly. Asi běžná scéna.

Fotoreportér LN vyrazil v srpnu do Grónska, shodou okolností v době, kdy projevil zájem o koupi tohoto ostrova americký prezident. Jan Zátorský cestuje se známým polárníkem Miroslavem Jakešem a jeho kamarádem Miroslavem, jenž s sebou vzal svoji přítelkyni Ivanu a syna Martina.



Když jsem procházel vesnicí, měl jsem dojem, že je kromě štěkajících psů prázdná. Jenom občas se pohnula za oknem záclona. Vedle jednoho z domů byl na zemi v kbelících rozřezaný tuleň. Na veliké dřevěné konstrukci se vedle hromady ryb suší veliká, čerstvě stažená medvědí kůže.



To mi na spánku nepřidá. Zvlášť když vidím jeho velké tlapy. Celkové atmosféře chybělo, aby se přes prašnou cestu kutálely ve větru koudele. V dálce jsem zahlédl skupinku lidí, ale místo Eskymáků to byli francouzští atleti, běhající do kopce. Zítra snad budou mít čas dát se do řeči.