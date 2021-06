Horské kolo, paragliding, surf a mnohem víc. Madeira je ráj adrenalinových sportů

Madeira Ostrov proslulý divokými vodami oceánu, zelenými horami a tisíci druhů rostlin má mnoho tváří. Jednou z nich je bezesporu adrenalinové využiti místních unikátních přírodních podmínek.

Madeira je svoji charakteristikou, polohou a podnebím přímo předurčena adrenalinovým sportům. Dobrá dopravní dostupnost ze střední Evropy dovoluje celoročně zažívat aktivity, které jsou typické spíše pro exotičtější destinace.



Horská kola

Ať už trasy podél pobřeží anebo adrenalinový downhill, horské kolo na hornatý ostrov patří! Vzhledem k malé dopravní vytíženosti místních komunikací je jízda na kole po ostrově velmi příjemná. Navíc můžete využít část cest podél zavlažovacích kanálů, tzv. levád. Ty vás zavedou do hlubokých kaňonů do samého srdce vysokých hor.

Pro vyznavače aktivnějšího využití kola se tu nabízí mnoho tras pro tzv. downhill. Nejhezčí a nejvýše položená trasa je sjezd z třetí nejvyšší hory Pico do Areeiro, kam vás pohodlně vyveze autobus. Strmou cestou dolu si pak jen užíváte zatáček, skoků a výhledů na typickou madeirskou krajinu.

Trailový běh

Někdo rád chodí, jiný běhá. Když k tomu přidáme hory, máme tu stále oblíbenější horský trail. Výbornou zprávou pro nadšence tohoto sportu je, že Madeiru můžete proběhnout celou ze severozápadu na jihovýchod. Trasa vede přes nejvyšší horu ostrova Pico Ruvio a měří 115 km s převýšením 6 800 m.

Každoročně se tu pořádá MIUT – Madeira Island Ultra Trail, který nabízí rozdílně obtížné trasy a účast mnoha domácích i zahraničních závodníků.

Canyoning

Sopečný původ ostrova poskytl místním horám velkou členitost. Všudypřítomná voda má tak dostatek příležitostí vytvářet vodopády a téci skrz úzké kaňony. Na ostrově jsou tak ideální podmínky pro canyoning, kdy spojíte adrenalinovou zábavu s prohlídkou těch nejkrásnějších přírodních částí ostrova.

V létě jsou hodně vyhledávané potoky v severní části ostrova, zatímco v zimě potoky na jihu. K těm nejlepším potokům na canyoning patří Ribeiro Frio, Ribeira das Cales, Ribeira da Pedra Branca, Ribeira da Hortelã, Ribeira do Passo nebo Ribeira do Inferno. Ke všem se pohodlně dostanete po místních levádách. Samozřejmostí je tu možnost využití profesionálních průvodců.



Potápění

Teplota oceánu kolem ostrova se díky golfskému proudu celoročně pohybuje mezi 18 až 22 °C. Ve spojení s křišťálově čistou vodou patří Madeira k nejlepším místům pro potápění v Evropě. Kromě vzácných mořských živočichů, jakými jsou Kanic hnědý, delfíni, tuleni či mořští úhoři, můžete vidět unikátní černé korály anebo vrak lodi Bowbelle u města Madalena do Mar, která se zde potopila v roce 1996.

Paragliding

Spatřit oba centrální masivy madeirských hor můžete ihned při příletu na ostrov. Mnohem více si pohled vychutnáte při paraglidingu anebo tandemovému seskoku padákem.



Nejlepším způsobem jak odkrýt všechny poklady, které ostrov Madeira skrývá, je trekování. Hornatý ráz ostrova s nejvyšším vrcholem Pico Ruvio (1862 m), jehož sever je drsný a velmi deštivý a jih naopak mírnější a sušší, k trekům doslova vyzývá. Terasovitá políčka s kukuřicí místy připomínají Vietnam a útesy a divoký příboj na severu zase jižní ostrov Nového Zélandu.

Ihned ráno anebo v dopoledních hodinách, kdy se ještě nezačíná vytvářet oblačnost, zakrývající hory, vyhledejte jednu z mnoha společností provozující tyto sporty a proleťte se nad horskými krásami ostrova. Určitě stojí za to ze vzduchu vidět Pico da Cruz, Madalena do Mar a oblasti Porto da Cruz a Prazeres.

Coastering

Kombinace plavání, skalního lezení, canyoningu, skákání z útesů a potápění – to je coastering. Není lepšího způsobu, jak zblízka poznat mořské pobřeží. Kvůli bezpečnosti je dobré se sportu neoddávat sami, ale najmout si průvodce z některých specializovaných agentur. Jako nejvhodnější místo na coastering je Ponta de São Lourenço – nejvýchodnější cíp ostrova.

Ponta de São Lourenço – nejvýchodnější cíp

Tato oblast je naprosto odlišná od ostatních částí ostrova. Prakticky tu nejsou žádné srážky a vane tu celoročně silný vítr. Suchou travou porostlé kopce tu připomínají spíše poušť, než typicky zelenou Madeiru. Z pobřeží je při dobré viditelnosti hezký výhled na vedlejší ostrov Porto Santo a útesy vyprahlých ostrovů Desertas.

Surfování

Vzhledem k zeměpisné poloze, kde je celé západní pobřeží vystaveno otevřenému oceánu, najdete na ostrově jedny z nejlepších podmínek pro surfování v Evropě! Díky složitému reliéfu mořského dna a mohutným odlivům tu vznikají vlny srovnatelné s proslulými surfařskými destinacemi.

Nejlepšími destinacemi pro surfování jsou města Jardim do Mar, Paul do Mar, Porto da Cruz a São Vicente. Nechybí tu půjčovny veškerého vybavení anebo surfařské školy. Pro windsurfing je vhodná jižní část ostrova, kde je dobrý přístup do vody, přiměřené vlny a hlavně konstantní a stálý vítr. Přijeďte zjistit, proč se Madeiře přezdívá Hawai Atlantiku.

Paddleboard

Kdo má raději něco klidnějšího, než surfování, může zkusit stále populárnější paddleboard. Ostrov skýtá mnoho zátok s klidnou vodou, kde se z vodní hladiny můžete kochat krásami ostrova. Opět tu nechybí možnost vypůjčení veškerého vybavení. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli sport či aktivitu, budete z Madeiry nadšeni i po stránce perfektních služeb pro turisty, milých a ochotných lidí a především překrásné přírody.