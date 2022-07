Jordánsko, laskavá země v srdci neklidného regionu. 7 míst, která musíte vidět

Užitečné tipy Vízum – lze obdržet na letišti Queen Alia International Airport v Ammánu a na letišti v Akabě. Požádat o ně můžete rovněž na zastupitelských úřadech Jordánska. Pro Českou republiku je příslušný Zastupitelský úřad Jordánska se sídlem ve Vídni. Letecké spojení – z Prahy do Ammánu létá v sezoně (od konce října do začátku března) přímo společnost Ryanair, doba letu je cca 4,15 hod., cena je cca 1500 až 3500 za jednu cestu (údaje k polovině července 2022). Teploty – pokud se do Jordánska vypravíte během českého léta, připravte se na extrémní horka, klidně i přes čtyřicet stupňů. Zahalování – ženy se v Jordánsku většinou zahalují, avšak země je k turistům velmi tolerantní a cizinky se na většině míst zahalovat nemusejí. Čím více na venkov, tím spíše je však třeba dbát na místní zvyky a určitě je dobré přibalit si šátek do tašky (a případně si ho dát na hlavu). Nevhodné je příliš vyzývavé oblečení. Spropitné – Většina Jordánců očekává, že je odměníte spropitným, ať už jde o hotelové poslíčky, ale třeba i průvodce projížděk na velbloudech nebo kapitána člunu, který vás vezme na projížďku po moři. Pro některé jde o téměř celý zdroj obživy, jiní považují spropitné za výraz úcty. Smlouvání – Smlouvá se jen na trzích a u stánků se suvenýry, v kamenných obchodech je cena pevně daná. Bezpečnost – Jordánsko je bezpečná země, připravte se na to, že vás při přesunech autem může zastavit na check pointech vojenská (a většinou i velmi přátelská) hlídka. Pas noste vždy u sebe. Turistické památky hlídá policie, do všech hotelů i na prohlídky atrakcí se vstupuje přes bezpečnostní rámy. Není to formalita. Můžete se setkat s tím, že vám z kufru bude zabaven třeba docela malý nůž (nechte jej doma) nebo láhev alkoholu (zbytečně budete na sebe upozorňovat). Zcela nevhodná pro výlety je oblast u jižní hranice se Sýrií. Po setmění je rovněž zakázané koupání v Mrtvém moři vzhledem k tomu, že jeho středem prochází jordánsko-izraelská hranice. Cestovatelská nevolnost – Pokud budete dodržovat základní cestovatelská hygienická pravidla, nevolnosti byste se měli vyhnout.