NOMÁDI: Dodávkou s dětmi: výpravu na Velikou Planinu ve Slovinsku usnadňuje lanovka

Naše náklady na cestu do Slovinska K cestě do oblasti Kamnicko-Savinjských Alp jsme zvolili trasu přes Vídeň, Graz, Maribor a Celje. Prakticky celá cesta vede po dálnicích, což je výhodné z hlediska spotřeby paliva. Navíc se zde neplatí žádné dodatečné mýto za průjezd tunely. Tankujeme plnou nádrž až „po špunty“ na benzince Tank Ono v Popovicích jižně od Brna, kde se 11. 6. litr nafty prodával za 29,50 Kč. Navigace ukazuje vzdálenost 461 kilometrů do našeho prvního cíle: kempu Menina. Na tempomatu nastavuji rychlost 100 kilometrů v hodině. Po příjezdu do Meniny je ukazatel paliva přesně na polovině, spotřebovali jsme tedy 40 litrů nafty v ceně 1 180 Kč, průměrná spotřeba dodávky tedy byla 8,67 litru nafty na sto kilometrů. K tomu je nutné připočítat desetidenní rakouskou dálniční známku pro vozidla do 3,5 tuny za 9,90 EUR a slovinskou dálniční známku pro dodávky za 60 EUR, kterou jsme kupovali on-line s délkou platnosti měsíc (celkem jsme plánovali na cestě strávit 3 týdny). Při kurzu 24 Kč za Euro dělají celkové náklady na cestu tam 2 857 korun. Všechny platby proběhly bezhotovostně pomocí karty. Partnerem cesty byla Visa