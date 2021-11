Nechte se hýčkat horami. Radstadt nabídne pestrou zimní dovolenou

ADVERTORIAL

Pětitisícové městečko Radstadt je pro svou polohu ideální destinací pro zimní dovolenou: nachází se v horní části Ennstalu mezi masivem Dachsteinu a Radstadtskými Taury, takže je ze všech stran doslova hýčkáno horami.



Svou středověkou atmosférou přímo v srdci Salcburska a dokonalou kulisou hor okouzlí i romantiky, ale především je ideálním výchozím bodem pro všechny zapálené lyžaře. A nejen pro ně, v Radstadtu najdete ideální podmínky pro všechny zimní aktivity –⁠ od perfektní lyžovačky, přes sáňkování a upravené běžkařské trasy až po malebné prostředí a skvělou gastronomii.

Do těch nejznámějších a nejkrásnějších lyžařských destinací je to z Radstadtu totiž jen kousek: do třiceti minut jste autem nebo skibusem v Obertauernu, Schladmingu, Zauchensee, na Reiteralmu nebo ve Snow Space Salzburg.

Radstadt-Altenmark Areál je stejně jako všechny sousední lyžařské areály součástí největší rakouské lyžařské sítě Ski Amadé.

Návštěvníci tak mají v okolí Radstadtu k dispozici 760 kilometrů sjezdovek a 270 nejmodernějších vleků a lanovek –⁠ to vše s jediným skipasem. Více informací o cenách a skipasech Ski Amadé najdete ZDE.

Zejména rodiny s dětmi, rekreační lyžaři a snowboardisté ocení lyžařský resort Radstadt –⁠ Altenmarkt, který je součástí skipasu Ski Amadé a nabízí sedmnáct kilometrů sjezdovek, osm vleků a lanovek či osmi- nebo desetimístnou kabinovou lanovku.



Na zdejších kopcích najdete vždy dokonale zasněžené široké sjezdovky a spoustu útulných lyžařských chat, kde se dá ohřát, posedět, dobře se najíst, případně dát si něco ostřejšího na zahřátí.

Zábava ve funparku

Odvážní lyžaři snowboardisté, a zejména odrostlejší děti a teenageři si mohou své sportovní výkony zpestřit jízdou ve funparku Funslope Königslehen. Tady vás čeká nejprve šestimetrový rozjezd, kde naberete rychlost. Pak už se můžete vydat přes vlny a příkré zatáčky až do sedm metrů dlouhého tunelu. Vyzkoušet můžete také dvouvlnnou dráhu, malé skokánky nebo sněhového šneka.

Poblíž, hned vedle stanice lanovky Kemandhöhebahn, se nachází park pro začátečníky. Toto sněhové hřiště ocení všichni začínající freestylisté, kteří mohou natrénovat techniku i odvahu na třech bednách a dvou kickerech s dvou- a čtyřmetrovým doskokem.

Zábava pro nejmenší

V Radstadtu mysleli i na nejmenší. Rakousko děti v horách zkrátka umí namotivovat tak, aby si náročné lyžování v zimě a horské túry v létě, opravdu užily. Ani tady nepřijdete zkrátka: přímo od lanovky Hochbifangbahn vede hřebenová lanovka na okraj smrkového lesa, kde rodiče a děti procházejí širokým obloukem do Fichtellandu. Malý Fichtel zde návštěvníkům vypráví zajímavosti o zdejším smrkovém lese a zvířatech, která tu žijí.

Kouzelné zimní procházky v Radstadtu.

Jakmile se nejmenší Fichtellandu nabaží, mohou se opět rozehřát na Kidsrun –⁠ v areálu, kde je čeká dvacítka bezpečných a snadných překážek včetně vln a strmých zatáček Fichtelského slalomu.

Tip pro rodiče: V dolní stanici lanovky Hochbifangbahn si nezapomeňte vyzvednout knihu s příběhem Fichtela.

Až vás lyže omrzí...

Až zapálené lyžaře začnou bolet nohy a bude to chtít změnu, mohou vyzkoušet šest kilometrů dlouhou sáňkařskou dráhu. Ta bývá v úterý a pátek večer osvětlená, a malým i velkým hostům tak nabízí dvojnásobný zážitek, protože večerní sáňkování má své neoddiskutovatelné kouzlo.

Sáňkařská dráha je pohodlně dostupná osmimístnou kabinkovou lanovkou, startuje v 1557 metrech nad mořem a není třeba zde platit extra vstupné –⁠ denní sjezdy jsou zahrnuty ve skipasu Ski Amadé.

Ještě něco navíc... Posbírejte kilometry: Zajímá vás, kolik kilometrů jste nalyžovali? Není problém: potřebujete jen svůj skipas, smartphone a aplikaci Skiline, která je volně ke stažení. Přihlaste se na www.skiline.cc, stáhněte si aplikaci, vytvořte si účet a už můžete sledovat svůj výkon –⁠ načítají se vám jak kilometry sjezdovek, tak překonané výškové metry. V aplikaci uvidíte i použité lanovky a vleky, můžete zde načíst fotky a videa z lyžovačky a sdílet je s přáteli nebo rodinou. Jen do toho, wifi je v celém Ski Amadé zdarma.

Láska na svahu: Jedete na hory ve dvou? Radstadt myslí i na zamilované. V lyžařských oblastech Radstadt-Altenmarkt u horské stanice Kemahdhöhe a Zauchensee-Flachauwinkl u stanic Rosskopfbahn a Gamskogelbahn II vystavěl velká červená srdce, na něž se věší zámky lásky. Zámky lze sehnat na některých lanovkách.

Pro ty, kteří potřebují ze sjezdovek na chvíli zmizet a dávají přednost kochací jízdě zasněženou krajinou, nabízí okolí Radstadtu 150 kilometrů běžkařských tras určených pro bruslení i klasiku.

Za zmínku rozhodně stojí 50 kilometrů dlouhá Taurská trasa, která běžkařům nabídne rozmanité cesty uprostřed nádherných horských kulis. Až do jara pak běžkaři rádi využívají překrásné vysokohorské trasy na Rossbrandu a Gnadenalm.... Stačí si jen vybrat.

Lyžování v Radstadtu si užijí malí i velcí.

Ani v zimě se tu nezapomíná na turisty –⁠ návštěvníci zde najdou mnoho upravovaných turistických tras pro pohodové procházky i horskou romantiku, protože k dispozici jsou i projížďky v saních tažených koňmi.

Než vyrazíte, přibalte si s sebou i brusle a plavky –⁠ Radstadt má k dispozici udržované kluziště s přírodním ledem a také zbrusu nové hřiště na curling.

A v sousedním Altenmarktu zase mohou lyžaři po celodenním sportování relaxovat v lázních Therme Amadé. Ty nabízejí 11 bazénů včetně dětského a plaveckého, čtyři zábavné skluzavky a prostorné wellness s rozličnými saunami.