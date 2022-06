NOMÁDI: Průvodce obytňáky pro začátečníky. Jak si správně vybrat v půjčovně a na co si dát pozor?

Oslovení majitelé půjčoven se shodují, že dost napoví solidní webová prezentace, prezentace reálných fotografií vozů a nabídka možnosti přijít si vůz osobně prohlédnout. Vedle toho se vždy doporučuje pročíst si dostupné recenze, například ty na cestovatelských portálech. „A také je vhodné mít domluvenou možnost zavolat půjčovateli kdykoliv. My například nabízíme i manuály, instruktážní videa a držíme nonstop horkou linku,“ říká Martin Tesař z pardubického Autocentra Barth..

Dalším klíčovým faktorem při procesu výběru je stáří vozového parku – letitý, rozhrkaný a opotřebovaný obytňák může kohokoli nepříjemně zaskočit. Taktéž je důležité vědět, zda si karavan či obytný vůz půjčujete od firmy, nebo od fyzické osoby. To totiž zásadně ovlivňuje pojištění. Podmínky, za kterých půjčovny vozidla poskytují, se mohou mírně lišit, vždy je však nutné počítat se složením kauce – ta v případě obytného vozu bývá okolo 30 tisíc korun, u přívěsu 20 tisíc.

Odpovídající řidičák

Zájemce o pronájem obytňáku se musí prokázat platným a odpovídajícím řidičským průkazem, přičemž půjčovny obvykle vyžadují věk všech potenciálních řidičů alespoň 21 let a držení řidičáku po dobu alespoň tří roků. Kromě řidičáku je třeba se identifikovat i dalším dokladem totožnosti.

Půjčovny používají dva způsoby nacenění: půjčovné na den s neomezeným množstvím ujetých kilometrů, kdy je cena vyšší, anebo s omezenými kilometry, případně stanoví cenu za ujetý kilometr. Vždy se vyplatí dotázat se v půjčovně na konkrétní kalkulaci pro tu kterou cestu.

„Při déle trvajícím pronájmu bývají kilometry většinou neomezené. A také záleží na tom, kam klient hodlá jet a co bude dělat. Většina lidí dojede do destinace, tam s autem několik dní parkují a následně se vracejí. Pro takové cestování může být omezení porce kilometrů vhodné. Ale jedete-li dál do zahraničí a i tam plánujete cestovat, vyplatí se mít nájezd neomezený,“ říká Petr Havlíček, ředitel pražské půjčovny obytných aut a přívěsů Hykro.

Co ještě by měl každý zvážit? Především to, zda stojí o přívěs, nebo o obytný vůz. Pro přívěs je nezbytné, aby auto mělo tažné zařízení s dostatečně vysokou možností zátěže. Celková váha vozidla s přívěsem a plným naložením nejspíš přesáhne 3,5 tuny, což nutně zvedne i náklady na cestu, a to jak co se týče vyšší spotřeby pohonných hmot – může vzrůst až o 6 litrů na 100 km –, tak i v podobě dražších dálničních poplatků.

Pojištění kauce „Základním pojištěním, na které byste určitě neměli zapomenout, je pojištění kauce, kterou skládáte při pronájmu. Pomůže vám s úhradou většiny škod. Při poškození auta nebo jeho interiéru, i při zničení nebo krádeži vybavení. Samozřejmě pokryje i vaši spoluúčast z havarijního pojištění,“ vysvětluje Martina Sobotová z platformy Vansafe, která se specializuje na pojištění obytných aut. „Varianta Premium pokryje náklady na ztrátu klíčů od vozidla, poškození či zničení disků nebo pneumatik, záměnu paliv a provozních kapalin. Vybrat si můžete jednorázové nebo celoroční pojištění. To se vyplatí všem, kdo vyjedou alespoň dvakrát ročně,“ doplňuje Sobotová.

Řízení auta se zapojeným přívěsem klade vyšší nároky na zkušenosti šoféra – celková délka soupravy může být až 12 metrů. I proto je nutné mít odpovídající řidičské oprávnění. Ke standardní skupině B (osobní auto) je obvykle potřeba mít rozšíření o skupinu E (přívěs) či B96 (souprava do 4250 kilogramů). V některých zemích je rychlost jízdy s přívěsem i na dálnici omezena na 80 km/h.

Půjčovné za obytné auto obvykle bývá vyšší, celková váha se však vejde do 3,5 tuny a spotřeba se pohybuje kolem 12–14 litrů na 100 kilometrů. Řízení obytného auta je obecně jednodušší než osobního vozu s přívěsem. Navigace pro ně mají speciální režim, aby posádka nikde neuvízla.

Nechat dovézt, kam kdo chce

Koho neláká představa dlouhých cest v obytném voze napříč Evropou, mohla by ho oslovit služba společnosti Anywhere Campers / Karavany Česko. Ta umí přistavit obytný vůz na kterákoliv místa na starém kontinentu s tím, že jej lze i kdekoliv jinde vrátit.

„Naše vozy jsou špičkově vybavené, včetně jízdních kol, takže s sebou potřebujete zabalit jen pár osobních věcí. Vzhledem k nízkým cenám letenek a drahým cenám nafty a dálničních poplatků to ani nemusí přijít přehnaně draho,“ říká ředitel firmy Martin Hulín. Čím flexibilnější jste ve svých požadavcích na termín a místo přistavení, tím levnější služba to pro vás může být: trefíte-li se do převozu auta mezi lokacemi, kde jej firma potřebuje, cena se radikálně sníží.

„Ceny půjčovného na našich stránkách je potřeba brát jen jako orientační, vždy je to o tom, nakolik si ceníte svého času. Každé půjčovné kalkulujeme na základě konkrétních požadavků,“ říká Hulín.

