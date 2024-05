NOMÁDI: Nomádům na narodily děti. Festival Cestovar míří i na rodiny

Za festivalem Cestovar stojí Vojtěch Lavický. Zkušenému motorkáři, který absolvoval cestu kolem světa, se narodil potomek. A tahle životní zkušenost se propsala i do dramaturgie festivalu v lomu Srní u Hlinska.

„Původně byl Cestovar sraz cestovních motorek. Ale v průběhu let vyvinul v akci, kde jsou vítání všichni, kteří objevují svět na dvou a více kolech poháněných motorem. Hodně kamarádů založilo rodiny, koupili si obytná auta, ale na sraz chtěli jezdit dál a tak vznikla myšlenka propojit svět aut, obytných dodávek a motorek. Koneckonců všichni máme vášeň pro cestování,“ říká zakladatel akce Vojtěch Lavický. Podle něj nehrozí, že v areálu budou spáče budit burácející motory.

To potvrzuje i tradiční návštěvník akce Martin Vejnar, který plánuje přijet s celou rodinou. „Místo, kde se festival koná, je prostě super. Navíc tam bývá příjemná atmosféra. Po té, co se nám narodil první potomek, tak oceňujeme akce, kde myslí i na děti,“ popisuje Vejnar (podcast s Martinem Vejnarem o stavbě obytných aut si můžete poslechnout zde)

Akce začíná už ve čtvrtek 6. června a končí v neděli 9. června. „Program oficiálně začíná už ve čtvrtek večer, a to už tradičně promítáním filmu. V pátek po obědě startuje první blok přednášek. Hlavní dvě páteční přednášky potom přichází večer po setmění na hlavním plátně, které má úctyhodné rozměry 5× 3 m, a na kterém si opravdu zakládáme. Není totiž nic lepšího než sledovat nádherné fotky a videa v nadživotní velikosti, skoro jako v kině,“ popisuje Lavický

Cestovar 2024 Lom Srní, Březina, 539 01 Hlinsko Start: čtvrtek 6. června v 18.00

Konec: neděle 9. června ve 12.00

Vstupné: 500 korun za osobu, děti za polovic (prodej vstupenek pouze na místě)

Více informací najdete na facebookové stránce akce

Hlavní festivalový den je sobota. Podle zkušeností pořadatelů bývá nejrušnějším dnem celé akce. V plánu je ukázka zásahu od hasičů z Hlinska či workshop zaměřený na sebeobranu, který povede Robert Waschka. Chybět nebude ani kurz první pomoci pod dozorem Marka Balického, záchranáře a cestovatele v jednom.

Na pódiu se objeví mimo jiné Ondřej Klymčiw, který hájí české barvy na Dakaru. „Mluvit bude ale i o cestování s dětmi v Ománu,“ upozorňuje Lavický.

Svou cestu přes Norsko představí motorkář Lukáš Linka, který sedlá starou Yamahu Tenere a o své cestě natočil film. Chybět nebude ani rodina Arvayových ze Slovenska, která loni s pick-upem Toyota Hilux projela Irák, Írán, Arménii a Gruzii. Jak název cestovatelského projektu Hilux_with_2kids_overlanding napovídá , na palubě byli i dva školáci.

„Upravili jsme vlastní auto, vzali malé děti, a vyrazili jsme na dvouměsíční dobrodružnou cestu. Jak se objevují země offroad stylem? Jaké je to spát venku ve stanu v Iráku nebo v Íránu. Jaké jsou hranice do severního Iráku? A je to vůbec bezpečné? Co byly nejtěžší momenty v Íránu a kde jsme brzy rozbili auto v horách? Proč nás opět okouzlilo kouzelné nepoznané Arménie. A jsou horské ‚deadliest roads‘ v Gruzii stále ještě tak nebezpečné? Co je vlastně ten overland a jak se vůbec dá tak dlouho cestovat s dětmi? Tohle jsou otázky, na které se při naší přednášce pokusíme odpovědět,“ vysvětlila Dana Arvayová.