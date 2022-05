NOMÁDI: Defenderem až na Aljašku. Sledujte expedici dvou Češek do severoamerické divočiny

„Mám nápad!“ přišla mi na mobil večer zpráva od Kapitána - kamaráda žijícího v Kanadě. A hned na to se u zprávy objevila fotka stylového Land Rovera Defendera. Jak tak Kapitána znám, jeho nápady jsou většinou dost velkolepé, a tak se mi do mysli vloudila i ta děsně nepravděpodobná myšlenka, že by snad auto mohlo mít co dočinění s námi.

Hned jsem tedy volala Alče, mé cestovatelské parťačce, se kterou jsme už před pár lety podnikly cestu kolem světa, prošly Pacifickou hřebenovku, kde jsme se skamarádily s Kapitánem a nedávno se vrátily z expedice v Patagonii. „A ty si myslíš, že by nám ho půjčil?“ byla její okamžitá reakce. Jen před pár dny jsme se obě shodly na tom, že je na čase začít plánovat další cestu - pěšky Aljaškou, a v tom se ozval Kapitán.

V hlavách se nám začal rýsovat plán. V noci se mi zdálo, jak v ruce držím klíčky od Defendera, když v tom zazvonil budík. Ještě celá ospalá jsem místo klíčků zmáčkla mobil a všimla si blikající zprávy. Kapitán! Krátká a výstižná sms změnila všechno. „Nechtěly byste ho použít pro vaše další dobrodružství?“ „Alčí!“ okamžitě jsem volala ještě hluboce spící kamarádce. „Kapitán nám to auto chce půjčit! Na jak dlouho jen chceme.“ Na Alču to působilo stejně dobře jako ranní káva. Za chvíli už jsme Kapitánovi potvrdily, že určitě chceme a začalo se rozvíjet nové dobrodružství. K Aljašce tedy přidáme ještě roadtrip Kanadou ve stylovém Land Rover Defender 110.

Cestovatelky v divočině Zajímá vás, jak holky pokračují? Sledujte jejich cestu na www.aawesome.cz , na Facebooku a také na Instagramu.

S Alčou už jsme sehraná dvojka - potkaly jsme se při každodenní jízdě na kole do práce a od té doby společně cestujeme a zvlášť jsme si oblíbily dálkové několikaměsíční přechody horami a divočinou. Alča je o něco zkušenější ve městech a v rozdílných kulturách a já zase v horách a v tom, jak venku přežít. Půlroční přechod Pacifické hřebenovky nás změnil natolik, že jsme začaly vyhledávat i odlehlejší cesty a postupně se dostaly i tam, kde už cesty nejsou. Většinou jsme cestovaly ideálně po svých nebo stopovaly. Kromě krosny na zádech nás nezatěžovalo nic - žádný dům a žádné auto. Měly jsme jen to nejnutnější a svobodu vydat se kamkoli. To se touto cestou poprvé změnilo - ale uznejte, taková nabídka se přece neodmítá!

Strávily jsme dva krásné týdny u Kapitána a jeho ženy. Každý den jsme společně pracovali na nejnutnějších opravách a hlavně přestavbě zadní části Defendera na obytný prostor. Je to auto, které už toho zřejmě zažilo hodně, karosérie je místy pěkně děravá a o hezky čistém pohodlí tu není ani řeč. Ale my nic takového stejně nehledáme. Máme auto, které se nebojí prašných kanadských a drsných aljašských cest, horských stoupání ani rychlých brodů. Bude to jeho životní jízda - no a my si ji užijeme s ním.

Samospoušť: hádejte kolikrát jsem spadla do vody?

Z Ontaria přes Manitobu a Saskatchewan jsme se přesunuly docela rychle. Nechaly jsme za sebou nekonečné prérijní pláně i sněhové bouře a dostaly se až na úplný jih horského hřebene - Rockies. Odtud už se pomalu přesouváme dál na sever, až na Aljašku. Kde jen to jde, nasazujeme na záda krosnu a vyrážíme do horských sedel i na větrné vrcholy.

I v květnu je tu spousta sněhu, a tak si sněžnicemi prorážíme metrové návěje sněhu, ve kterém stále častěji potkáváme stopy medvědů a rysů. Večer se pak vracíme do bezpečí auta a znova si připomínáme, jak se máme správně chovat v zemi, kde jsou medvědi doma a my jen na návštěvě. Na Aljašce nás totiž čeká ten vrchol naší cesty - jen my a příroda. Tisíce mil divočiny, kde úzké pěšiny vyšlapali karibu a jako značky slouží stopy vlků a medvědů.